Врач Сахнова: ухудшение зрения может оказаться одним из неочевидных признаков диабета

«Сухость во рту, частое мочеиспускание, онемение кистей рук и стоп, незаживающие раны, гиперпигментированные уплотнения на коже», - поделилась Сахнова с « Газетой.Ru ».

Эндокринолог Сахнова рассказала, что развитие диабета нередко остается без должного внимания, позволяя опасному заболеванию долгое время протекать скрытно. Такая особенность недуга объясняется тем, что его признаки бывают неочевидными, а характерные проявления возникают на этапе, когда содержание сахара в крови становится уже очень высоким и успевает вызвать много отклонений в работе организма.Одним из неочевидных признаков диабета Сахнова назвала ухудшение зрения, возникающее из-за поражения тончайших сосудов системы зрения при гипергликемии. В частности люди жалуются на исчезновение четкости – все, что они видят, кажется расплывчатым, размытым, словно в тумане.Потеря четкости зрения – не единственная проблема, обусловленная высоким сахаром в крови. Диабет может быть фактором и более серьезных поражений глаз – диабетики подвергаются риску возникновения ретинопатии, катаракты, глаукомы, слепоты.Также врач указала на другие неочевидные признаки диабета.При появлении перечисленных симптомов нужно оперативно обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.Его вероятность увеличивается при ослаблении иммунитета, частых инфекциях.Отягощенная наследственность, ожирение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие «тихие» заболевания могут незаметно перерастать в рак

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