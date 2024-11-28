Чтобы не заболеть: врач рассказал, как часто нужно менять постельное белье

«Менять постельное белье следует максимум раз в две недели», - постулировал специалист.

Врач рассказал, как часто нужно менять постельное белье. По словам специалиста, делать это необходимо раз в две недели при условии, что не было сильного загрязнения или обильного потоотделения. Наволочки необходимо менять чаще, они загрязняются быстрее всего.Кондрахин отметил, что пренебрежение регулярной сменой постельного белья повышает для человека риск заболеть. На простынях, пододеяльниках и наволочках, которые долго не меняются, могут скапливаться отмершие и отпавшие частички кожи человека, а также частицы разнообразных телесных выделений. Все это способствует размножению микроорганизмов, которые питаются ими, – например, клещей.Андрей Кондрахин объяснил « Москве 24 », что старое, давно не сменяемое постельное белье может содержать экскременты таких паразитов. Их воздействие на организм провоцирует аллергические реакции и воспаление, ослабляющее иммунитет. Также при этом повышается риск аутоиммунных реакций, последствием которых могут быть разные патологии – экзема, акне и другие высыпания на коже. Вероятность появления таких проблем становится особенно высокой, если у человека, спящего на давно не стиранном белье, имеются кожные повреждения, царапины или ранки.Кроме того, редкая смена постельного белья способствует появлению астмы и даже пневмонии. Астму провоцируют пылевые клещи, а пневмонию – бактерии стафилококка, обитающие на несвежей постели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на каком масле опасно жарить еду

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