«Образуются канцерогены»: диетолог Микитюк рассказала, на каком масле опасно жарить

«При нагреве нерафинированных масел образуются опасные для здоровья человека канцерогены и подходят они только для заправки салатов», - констатировала диетолог в комментарии порталу «Узнай.ру».

«Что касается сливочного масла, оно больше всего подходит для бутербродов», - пояснила диетолог.

«Подсолнечное рафинированное масло следует использовать для жарки строго в небольших количествах, так как оно содержит много омега-6 жирных кислот. При их избытке кровь становится гуще и развиваются воспалительные процессы. У человека снижается иммунитет, он начинает чаще болеть», - предостерегла врач.

Диетолог Микитюк рассказала, на каком масле опасно жарить продукты. Категорически не подходящим для жарки эксперт назвала нерафинированное подсолнечное масло. Микитюк подчеркнула, что использование такого масла для приготовления жареных блюд делает его «ядом для организма».По словам Микитюк, для жарки лучше всего подходят рафинированные подсолнечное, кокосовое, оливковое масла, а также масло авокадо и гхи. Они обладают высокой термостойкостью, при их нагреве не образуются канцерогенные соединения.Медик посоветовала пользоваться специальной распыляющей насадкой или силиконовой кисточкой вместо того, чтобы лит масло в сковородку. Это позволяет уменьшить его количество, сделать пищу менее жирной и калорийной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве нужно есть клетчатку для хорошей работы кишечника – советами поделился врач Сергей Вялов

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