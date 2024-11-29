Врач: рис относится к продуктам, которые становятся токсичными при разогреве в микроволновке

«Некоторые продукты нельзя греть в микроволновке после их приготовления. Повторное нагревание может привести к тому, что входящие в их состав химические соединения изменятся и станут потенциально токсичными», - предупредила специалист.

«Шпинат также содержит нитраты, которые при повторном нагревании преобразуются в нитриты. Такие нитриты, взаимодействуя с химическими веществами в кишечнике, образую соединения, повышающие риск развития опухолей», - предостерегла диетолог.

Диетолог Харини Бала рассказала изданию Daily Mail о продуктах, которые становятся токсичными при разогреве в микроволновке.Харини Бала отметила: это один из продуктов, которые не выносят повторного нагрева. Причина – в щавелевой кислоте: она безвредна только при употреблении шпината в сыром виде. Подвергаясь нагреванию, щавелевая кислота кристаллизуется и становится токсичной – особенно серьезно могут пострадать почки.Его также небезопасно разогревать повторно в микроволновке. Из-за этого в напитке увеличивается количество терпких танинов. Будучи дубильными веществами, они из-за своей высокой концентрации оказывают негативное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника, ухудшают пищеварение и всасывание полезных компонентов пищи, вызывают неприятные симптомы расстройства.Врач заявила, что рис относится к продуктам, которые становятся токсичными при разогреве в микроволновке. Согласно данным агентства по стандартам пищевых продуктов (FSA), при употреблении такого риса можно пострадать от пищевого отравления. Такой риск связан с наличием высокорезистентных бактерий Bacillus Cereus. Тепло убивает эти бактерии, однако они производят токсичные по своей природе споры. Когда рис повторно нагревается и остается при комнатной температуре, любые содержащиеся в нем споры могут размножаться, что делает употребление такого продукта фактором интоксикации организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жарка продуктов на неподходящем масле может сделать их канцерогенными

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.