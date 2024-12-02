«Снижает риск смерти от инсульта»: онколог назвал черный чай напитком долголетия

«Люди, которые регулярно пьют черный чай, живут дольше тех, у кого нет такой привычки», - проинформировал медик в своем Telegram-канале.

«Регулярное употребление черного чая снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта. Данный эффект черного чая сохраняется даже при добавлении в него сахара и молока», - констатировал Доронин.

Онколог Леонид Доронин обратил внимание, что черный чай может быть напитком долголетия.Доронин сообщил, что ученые одиннадцати лет наблюдали за состояние 500 тыс. человек, сопоставляя данные тех, кто регулярно употреблял черный чай, и тех, кто его не пил. Исследователи пришли к заключению, что люди, которые выпивали за день 2-3 чашки черного чая, были значительно лучше защищены от внезапной смерти, вызванной последствиями сердечно-сосудистых заболеваний.Медик отметил, что полезные эффекты черного чая обеспечиваются высокой концентрацией биоактивных соединений, прежде всего, антиоксидантов. В частности, напиток насыщен полифенолами и флавоноидами, под влиянием которых уменьшается воспаление и улучшается стрессоустойчивость организма.Что еще делает черный чай напитком долголетия:При употреблении черного чая снижается уровень «плохого» холестерина ЛПНП, причем этот эффект особенно заметен у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.Черный чай может оказывать нейрозащитное действие и помогает предотвратить снижение когнитивных функций.Употребление чая помогает снизить риск развития различных видов рака (особенно легких, толстой кишки и кожи), что связано с действием антиоксидантов, которые борются с окислением, вызываемым свободными радикалами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что снижение стресса является главным условием для защиты человека от инсульта

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