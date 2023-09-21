Врач Агапкин посоветовал регулярно пить черный чай для защиты от диабета

«Регулярное употребление черного чая позволит снизить риск развития такого опасного эндокринного заболевания как диабет на 20 процентов», - поделился врач Сергей Агапкин.

Врач Агапкин проинформировал, насколько полезной может быть привычка чаевничать. В частности, он посоветовал россиянам регулярно пить черный чай для защиты от диабета. По словам медика, способность этого напитка положительно влиять на уровень сахара в крови и даже снижать его, подтверждалась в исследованиях. По данным ученых, такой эффект, присущий черному чаю, тесно связан с ферментацией листьев чайного дерева. Именно став ферментированными, они превращаются в черный чай. При этом в чайных листьях повышается уровень таких веществ как флавоноидыы, эффективно помогающих иммунной системе подавлять воспалительные процессы. Когда поджелудочная железа становится лучше защищена от воспаления, для человека снижается риск заболеть диабетом.Специалист добавил, что чай полезен только когда употребляется без сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки значительнее всего влияют на появление лишнего жира.

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