Врач Арсланова: при снижении высокой температуры нужно избегать холодной воды

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измерение температуры

Сбивать высокую температуру помогают как лекарства, так и нелекарственные средства, напомнила врач из Уфы Айгуль Арсланова.

Повышение температуры – один из характерных симптомов сезонных инфекций. Врач Арсланова посоветовала помнить, что не нужно торопиться сбивать ее, если возникший у человека жар является сравнительно небольшим.

«Прежде всего необходимо понимать, что высокая температура — это естественная реакция организма на инфекцию. Сбивать температуру следует, когда она поднимается выше 38,5 градусов», - подчеркнула заведующая ОМП уфимской поликлиники №50.

В беседе с UfaTime.ru Арсланова назвала лекарственные и нелекарственные средства для снижения высокой температуры.

Лекарства. По словам   врача, для борьбы с повышенной температурой тела используются жаропонижающие средства: самые популярные – парацетамол и ибупрофен.

«При использовании жаропонижающих препаратов важно следовать рекомендациям по дозировке и не превышать указанную норму», - подчеркнула медик.

Нелекарственные средства. Арсланова порекомендовала следующие физические способы:
  • Обильное питье;
  • Теплая ванна;
  • Мокрые компрессы на лбу.
Врач подчеркнула, что при снижении высокой температуры нужно избегать использования слишком холодной воды.

«Избегайте холодной воды, так как резкое охлаждение может привести к обратному эффекту».

Когда обращаться за помощью к медикам. Арсланова обратила внимание, что если температура тела повышается слишком сильно или на фоне лихорадки у человека возникают другие симптомы резкого ухудшения самочувствия, к нему нужно вызывать врача.

«При температуре выше 39 градусов или при наличии таких симптомов как затрудненное дыхание или сильная боль, необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», - резюмировала эксперт.

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Теги : высокая температура, снижение температуры, Айгуль Арсланова