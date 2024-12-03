Врач Арсланова: при снижении высокой температуры нужно избегать холодной воды

«Прежде всего необходимо понимать, что высокая температура — это естественная реакция организма на инфекцию. Сбивать температуру следует, когда она поднимается выше 38,5 градусов», - подчеркнула заведующая ОМП уфимской поликлиники №50.

«При использовании жаропонижающих препаратов важно следовать рекомендациям по дозировке и не превышать указанную норму», - подчеркнула медик.

Обильное питье;

Теплая ванна;

Мокрые компрессы на лбу.

«Избегайте холодной воды, так как резкое охлаждение может привести к обратному эффекту».

«При температуре выше 39 градусов или при наличии таких симптомов как затрудненное дыхание или сильная боль, необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», - резюмировала эксперт.

Повышение температуры – один из характерных симптомов сезонных инфекций. Врач Арсланова посоветовала помнить, что не нужно торопиться сбивать ее, если возникший у человека жар является сравнительно небольшим.В беседе с UfaTime.ru Арсланова назвала лекарственные и нелекарственные средства для снижения высокой температуры.По словам врача, для борьбы с повышенной температурой тела используются жаропонижающие средства: самые популярные – парацетамол и ибупрофен.Арсланова порекомендовала следующие физические способы:Врач подчеркнула, что при снижении высокой температуры нужно избегать использования слишком холодной воды.Арсланова обратила внимание, что если температура тела повышается слишком сильно или на фоне лихорадки у человека возникают другие симптомы резкого ухудшения самочувствия, к нему нужно вызывать врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головная боль, которая не снимается обычными анальгетиками, требует обследования у врача

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.