Хирург Умнов: головная боль при опухоли мозга не снимается обычными анальгетиками

«Любая патология мозга вызывает сдавление его тканей и может привести к нарушению работы его отделов. Самое страшное — нарушение работы сосудодвигательного и дыхательного центров, которое приводит к смерти», - констатировал врач.

Судороги;

Онемение и нарушение кожной чувствительности на разных участках тела;

Потеря слуха и шумы в ушах;

Необъяснимая тошнота и рвота;

Неустойчивая походка;

Быстро возникающая утомляемость;

Изменения настроения: появление депрессии, агрессивности;

Крайне сильные головные боли.

«Интенсивные головные боли порой не купируются ненаркотическими анальгетиками», - подсказал эксперт.

Хирург Умнов рассказал в беседе с «Известиям», что новообразования, возникающие в головном мозге, могут вызывать достаточно тяжелые симптомы, даже если являются доброкачественными. Умнов пояснил, что доброкачественные опухоли хотя и не прорастают в ткани, сдавливают их. Что касается злокачественных опухолей, он прорастают в мозговые ткани, и вызывают их сдавливание извне.Называя симптомы опухолей мозга, Умнов уточнил: их проявление определяется типом и расположением новообразований. В частности, врач рассказал о возникновении следующих симптомов:Умнов подчеркнул, что головная боль при опухоли мозга не снимается обычными таблетками.Также, добавил Умнов, опухоли мозга бывают причинами галлюцинаций, нарушений восприятия пространства. Все эти симптомы требуют обращения к врачам, обследований. Помимо того, обращаться к медикам необходимо, когда возникают нетипичные или необъяснимые изменения, затрагивающие слух, обоняние, тактильные ощущения, зрение, речь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение тревоги является серьезным поводом для консультации с неврологом , об этом сообщила врач Полина Лепилова.

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