Хирург Умнов: головная боль при опухоли мозга не снимается обычными анальгетиками

101 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/tired-from-work-young-woman-front-laptop_30906932.htm#query=fatigue&position=17&from_view=search&track=sph
плохое самочувствие

Провалы в памяти, нарушения походки и сильные головные боли могут говорить о развитии опухоли мозга, заявил хирург Александр Умнов.

Хирург Умнов рассказал в беседе с «Известиям», что новообразования, возникающие в головном мозге, могут вызывать достаточно тяжелые симптомы, даже если являются доброкачественными. Умнов пояснил, что доброкачественные опухоли хотя и не прорастают в ткани, сдавливают их. Что касается злокачественных опухолей, он прорастают в мозговые ткани, и вызывают их сдавливание извне.

«Любая патология мозга вызывает сдавление его тканей и может привести к нарушению работы его отделов. Самое страшное — нарушение работы сосудодвигательного и дыхательного центров, которое приводит к смерти», -  констатировал врач.

Называя симптомы опухолей мозга, Умнов уточнил: их проявление определяется типом и расположением новообразований. В частности, врач рассказал о возникновении следующих симптомов:
  • Судороги;
  • Онемение и нарушение кожной чувствительности на разных участках тела;
  • Потеря слуха и шумы в ушах;
  • Необъяснимая тошнота и рвота;
  • Неустойчивая походка;
  • Быстро возникающая утомляемость;
  • Изменения настроения: появление депрессии, агрессивности;
  • Крайне сильные головные боли.
Умнов подчеркнул, что головная боль при опухоли мозга не снимается обычными таблетками.

«Интенсивные головные боли порой не купируются ненаркотическими анальгетиками», - подсказал эксперт.

Также, добавил Умнов, опухоли мозга бывают причинами галлюцинаций, нарушений восприятия пространства. Все эти симптомы требуют обращения к врачам, обследований. Помимо того, обращаться к медикам необходимо, когда возникают нетипичные или необъяснимые изменения, затрагивающие слух, обоняние, тактильные ощущения, зрение, речь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение тревоги является серьезным поводом для консультации с неврологом, об этом сообщила врач Полина Лепилова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Умнов
Александр Умнов
Здоровье
хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения
Читать MedikForum.ru в
Хирург Умнов рассказал, чем опасна кишечная непроходимость
Хирург Умнов рассказал, при какой температуре чая увеличивается риск рака гортани
Врач Умнов: пристрастие к пельменям вредит гормональному балансу
Теги : опухоли мозга, опасные симптомы, Александр Умнов