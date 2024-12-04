Врач Кудинов: случаев сонного паралича больше не стало, выросло лишь число жалоб

«Раньше об этом не говорили и это не беспокоило людей. Сейчас они какую-то статью про сонный паралич прочли или какой-то блогер рассказал про это – они начали жаловаться на сонный паралич», - высказался Кудинов о причинах возросших жалоб.

Врач-сомнолог Кудинов прокомментировал информацию об увеличении случаев сонного паралича у россиян. Данные об этом были опубликованы СМИ, где сообщалось, что уровень жалоб пациентов на это нарушение вырос за минувший год почти на 30 процентов.Кудинов отметил, что увеличение количества жалоб на сонный паралич еще не означает увеличения пострадавших от него людей. Реальных случаев такого паралича больше не стало, выросло лишь число жалоб, подчеркнул медик в комментарии РИАМО.Почему возникает сонный паралич. По словам врача, это происходит из-за того, что сознание человека «просыпается» раньше участков мозга, ответственных за движение. Человеку кажется, что он утратил способность шевелиться. Сильные негативные эмоции в такой момент обычно испытывают очень впечатлительные люди. Но паралич быстро проходит.Точные причины его появления, как и причины лунатизма назвать сложно, сказал Павел Кудинов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чаще всего становится причиной нарушений сна у людей.

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