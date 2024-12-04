Сомнолог Черкасова: заболевания щитовидной железы могут быть одной из причин бессонницы
Причинами бессонницы могут быть стресс, образ жизни, имеющиеся заболевания – об этом рассказала сомнолог София Черкасова.
Сомнолог Черкасова назвала распространенные причины бессонницы. Наиболее частым фактором проблем с нормальным засыпанием и ночным сном, по словам эксперта, являются переживания, обусловленные стрессом.
«В 90 процентах случаев люди сталкиваются с бессонницей на фоне пережитого психоэмоционального стресса и излишних переживаний», - поделилась сомнолог с «Вечерней Москвой».
Кроме того, добавила эксперт, качество сна ухудшают некоторые особенности образа жизни людей. В частности, к этой проблеме ведет привычка постоянно мониторить новости, социальные сети, или использовать гаджеты в вечернее время незадолго до сна.
«Острую бессонницу могут спровоцировать хаотичный режим сна, избыток кофеина в рационе питания, низкая физическая активность, переизбыток информационной нагрузки», - уточнила София Черкасова.
Сомнолог добавила, что одной из причин бессонницы могут быть заболевания щитовидной железы. Кроме того, нарушения сна бывают обусловлены анемией (особенно выраженным дефицитом железа), депрессивным или тревожным расстройством, гормональными изменениями в организме.
Черкасова подчеркнула: если возникает проблема с засыпанием и сном в течение ночи, следует проанализировать свой образ жизни за последний период – это может помочь выявить ее причину.
Совет врача: не получается уснуть – лучше встать. По словам специалиста, при невозможности уснуть в течение 15 минут, следует переключиться с процесса засыпания на что-то другое.
«Если ночью не удается уснуть в течение 15 минут, лучше подняться с постели, уйти в другую комнату или заняться рутинными делами – например, почитать или подготовить одежду на работу. И только когда организм сам почувствует потребность во сне, ложиться в кровать. Но встать при этом нужно в то же время, что и обычно», - заявила сомнолог.
Если сон не получается наладить самостоятельно, нужно обращаться к врачу.
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София Черкасова
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