Сомнолог Черкасова: заболевания щитовидной железы могут быть одной из причин бессонницы

«В 90 процентах случаев люди сталкиваются с бессонницей на фоне пережитого психоэмоционального стресса и излишних переживаний», - поделилась сомнолог с «Вечерней Москвой».

«Острую бессонницу могут спровоцировать хаотичный режим сна, избыток кофеина в рационе питания, низкая физическая активность, переизбыток информационной нагрузки», - уточнила София Черкасова.

«Если ночью не удается уснуть в течение 15 минут, лучше подняться с постели, уйти в другую комнату или заняться рутинными делами – например, почитать или подготовить одежду на работу. И только когда организм сам почувствует потребность во сне, ложиться в кровать. Но встать при этом нужно в то же время, что и обычно», - заявила сомнолог.

Сомнолог Черкасова назвала распространенные причины бессонницы. Наиболее частым фактором проблем с нормальным засыпанием и ночным сном, по словам эксперта, являются переживания, обусловленные стрессом.Кроме того, добавила эксперт, качество сна ухудшают некоторые особенности образа жизни людей. В частности, к этой проблеме ведет привычка постоянно мониторить новости, социальные сети, или использовать гаджеты в вечернее время незадолго до сна.Сомнолог добавила, что одной из причин бессонницы могут быть заболевания щитовидной железы. Кроме того, нарушения сна бывают обусловлены анемией (особенно выраженным дефицитом железа), депрессивным или тревожным расстройством, гормональными изменениями в организме.Черкасова подчеркнула: если возникает проблема с засыпанием и сном в течение ночи, следует проанализировать свой образ жизни за последний период – это может помочь выявить ее причину.По словам специалиста, при невозможности уснуть в течение 15 минут, следует переключиться с процесса засыпания на что-то другое.Если сон не получается наладить самостоятельно, нужно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать о наличии тревожного расстройства.

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