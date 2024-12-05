Врач Чернышова: при некоторых заболеваниях смертельной бывает даже небольшая доза алкоголя

«Если у человека диагностирован цирроз печени и он полностью прекращает пить алкоголь, начинает соблюдать все рекомендации врача, вести здоровый образ жизни, он может прожить около 20 лет. Но если он иногда и минимально принимает спиртное, то обязательно погибает от осложнений цирроза достаточно быстро», – констатировала врач.

«Кроме того, любая доза алкоголя может также оказаться очень опасной для людей, недавно перенесших инфаркт или инсульт», - предупредила терапевт.

Алкоголь в целом негативно влияет на человеческий организм. Основа спиртных напитков – этанол – является для него веществом с токсичным действием. Но при некоторых заболеваниях смертельной бывает даже небольшая доза алкоголя, об этом врач Чернышова рассказала «Москве 24».В частности, отметила она, таким свойством алкоголь обладает, когда употребляется при имеющемся циррозе печени.Также, добавила Чернышова, небольшая доза алкоголя может стать смертельной при нарушениях сердечного ритма. Причем наиболее тяжелое воздействие спиртное оказывает на людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Врач предупредила, что выпивка, даже умеренная, способна обострять такую аритмию и вести к смерти человека.До этого ученые обнаружили, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к сульфитам, входящим в состав вина. При употреблении этого алкогольного напитка у них могут возникать разные негативные реакции, от покраснений кожи до повышения кровяного давления и головокружения. К числу более серьезных реакций относятся приступы астмы и (в очень редких случаях) анафилактический шок, который может оказаться смертельным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был назван самый опасный тип алкогольных напитков , употребляемых в праздники.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.