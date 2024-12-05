Врач Кузнецова: неприятный запах от ног может усиливаться при онкологии

«При онкологических заболеваниях и воспалениях в организме сильный запах появляется не только от ног, но и от подмышечных впадин», - сообщила врач «Вечерней Москве».

Врач-эндокринолог Кристина Кузнецова рассказала, что резкий «аромат» ног иногда оказывается сигналом о проблемах со здоровьем. По словам эксперта, одной из наиболее частых причин того, что от ног исходит выраженный неприятный запах, является стресс, при котором усиливается выработка некоторых гормонов.Если человек регулярно употребляет чеснок, приправы, жирную и сладкую пищу, фастфуд, то запах на фоне стресса становится еще сильнее, отметила КузнецоваКроме того, добавила медик, распространенным фактором появления неприятного запаха от ног является грибок стопы.Специалист обратила внимание, что нередко можно заметить: ноги не просто не слишком приятно пахнут – этот запах становится более выраженным, острым. По словам Кузнецовой, вызывать такое зловоние способны гормональные изменения (например, у женщин ноги начинают резче пахнуть при менструации или менопаузе), а также воспалительные процессы, онкология.Медик уточнила, что усиление неприятного запаха может говорить, что в организме человека накопилось много токсинов (такое происходит и в случае рака), и он пытается избавиться от них всеми возможными способами.До этого врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала , что постоянно потные и неприятно пахнущие ноги могут указывать на проблемы с щитовидной железой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что «тихим» предвестником онкологии у человека может быть повышенная усталость

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