Врач Бурнацкая: постоянно потные ноги могут указывать на проблемы с щитовидной железой

«Некоторые болезни щитовидной железы отличаются повышенным потоотделением», - заявила медик РИАМО.

Врач Бурнацкая сообщила, что проблему с потными и неприятно пахнущими ногами очень часто вызывает ношение не кожаной обуви. Такая обувь, что называется, «не дышит», в ней нарушается микроциркуляция воздуха и выделяемая телом влага не успевает испариться.Кроме того, добавила Бурнацкая, постоянно потные ноги могут указывать на эндокринные патологии, например, на проблемы с щитовидной железой.Еще одна возможная причина потных ног – расстройство вегетативной системы, которое в свою очередь часто возникает из-за каких-то нарушений и проблем со здоровьем. Например, из-за гормонального сбоя, хронического стресса, воспалительных процессов. У людей с вегетативными расстройствами ноги могут потеть даже в хорошей кожаной обуви.Бурнацкая посоветовала не оставлять без внимания неожиданно возникающую, необъяснимую потливость, особенно если она сохраняется вопреки профилактике и соблюдаемой гигиене. Правильнее всего будет обратиться к врачу и обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими неочевидными симптомами могут проявляться болезни щитовидной железы.

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