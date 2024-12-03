Врач Карасев: усталость может быть одним из «тихих» предвестников онкологии

«Такие признаки, как усталость, снижение иммунитета или необычные симптомы, не стоит игнорировать», - подчеркнул Карасев.

Иногда незначительные на первый взгляд изменения в организме могут оказаться сигналом о возможном развитии злокачественных новообразований. Об этом сообщил врач-онколог Иван Карасев. Медик посоветовал без промедления обращаться к специалистам, когда возникают любые нетипичные сбои в работе организма. Например, одним из «тихих» предвестников онкологии может быть постоянная усталость, слабость.Он добавил, что для контроля своего здоровья, своевременного выявления имеющихся проблем важно регулярно обследоваться. В частности, колоноскопию врач назвал одним из работающих эффективных способов предупреждать развитие колоректального рака. Карасев уточнил, что в 95% случаев рака толстой кишки злокачественный процесс начинается с появления на внутренних стенках кишечника доброкачественных образований, полипов.Онколог обратил внимание, что возникнуть раку помогает, прежде всего, хронический стресс. Такой стресс, по-разному воздействуя на организм, ослабляет иммунитет и увеличивает риск воспалительных процессов, которые нередко становятся предвестниками рака, как сообщила «РГ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причинами появления мешков под глазами могут быть опасные болезни

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