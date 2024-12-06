Признаки рака на ранней стадии: врач Драпкина назвала 9 тревожных изменений с организмом
Врач Оксана Драпкина рассказала, какими признаками может проявляться рак на еще достаточно ранней стадии.
Некоторые изменения с организмом являются очень тревожными, так как могут оказаться признаками рака – об этом сообщила доктор медицинских наук профессор Оксана Драпкина.
«Рак — это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом аномальных клеток в организме. Первые признаки могут различаться в зависимости от типа опухоли и ее расположения, однако существует ряд симптомов, свидетельствующих о вероятном злокачественном процессе», - поделилась медик.
Говоря об этом, врач Драпкина назвала 9 тревожных изменений с организмом, способных быть сигналом о развитии раковой опухоли.
В частности, таким изменением является непроизвольное похудение. Профессор Драпкина подчеркнула: нужно обязательно обращаться к врачу, если за несколько месяцев человек потерял 5% своего веса, не стремясь к этому и никак не меняя свой образ жизни. Подобным изменением часто проявляется рак поджелудочной железы, легких, желудка.
Еще один тревожный сигнал – не проходящая усталость. Одновременно вместе с ней могут наблюдаться потеря аппетита, ухудшение настроения, апатия.
Также признаком рака на ранней стадии может оказаться затяжной кашель, при котором отсутствуют боли в горле или какие-то симптомы простудных инфекций. Если у человека помимо кашля возникает охриплость или осиплость голоса, можно заподозрить возникшую опухоль в легком или гортани. Особенно опасно, если вместе с таким стойким кашлем возникает кровохарканье.
Другое настораживающее изменение связано с нарушением глотания: сначала становится сложно глотать твердую пищу, позднее – даже жидкости. Это частый признак опухоли пищевода или гортани, заявила профессор Драпкина.
Помимо этого врач посоветовала не игнорировать увеличение лимфоузлов и их болезненность. Лимфоузлы могут увеличиваться на шее, в подмышках, паху – такое происходит, например, при лимфоме или лейкозе.
К тревожным признакам рака на ранней стадии: врач также отнесла изменение формы, цвета или размера родинок, либо появление новых образований на коже. Подобным образом может проявляться меланома.
Проблемы с опорожнением кишечника или мочеиспусканием тоже могут быть признаком рака. Частая изжога, повторяющиеся запоры или диареи на фоне нормального питания могут указывать на возникновение опухоли в желудке или толстом кишечнике. Неконтролируемые позывы к мочеиспусканию, при которых ощущается боль или наблюдается изменение цвета мочи – вероятный сигнал о развитии рака мочевого пузыря или простаты.
К числу возможных признаков рака относится и кровотечение. У женщин вагинальные кровотечения вне цикла провоцируются опухолями шейки матки или тела матки. У мужчин кровью в кале или моче проявляются рак кишечника или мочевого пузыря.
Вдобавок на развитие рака может указывать беспричинный болевой синдром. В его случае боль возникает в какой-то части тела и не проходит – при этом трудно понять, что ее вызывает, так как человек не получает ушибов и травм, у него нет синяков.
«Хроническая боль может быть первым признаком злокачественной опухоли или ее метастазов», - констатировала Оксана Драпкина.
Профессор добавила, что возникновение названных признаков не является стопроцентным свидетельством рака, но человеку с такими изменениями в своем организме нужно обязательно показываться врачу. Исключить злокачественный процесс помогает лишь обследование.
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Оксана Драпкина
Здоровье
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
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