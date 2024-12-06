Признаки рака на ранней стадии: врач Драпкина назвала 9 тревожных изменений с организмом

«Рак — это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом аномальных клеток в организме. Первые признаки могут различаться в зависимости от типа опухоли и ее расположения, однако существует ряд симптомов, свидетельствующих о вероятном злокачественном процессе», - поделилась медик.

«Хроническая боль может быть первым признаком злокачественной опухоли или ее метастазов», - констатировала Оксана Драпкина.

Некоторые изменения с организмом являются очень тревожными, так как могут оказаться признаками рака – об этом сообщила доктор медицинских наук профессор Оксана Драпкина.Говоря об этом, врач Драпкина назвала 9 тревожных изменений с организмом, способных быть сигналом о развитии раковой опухоли.В частности, таким изменением является. Профессор Драпкина подчеркнула: нужно обязательно обращаться к врачу, если за несколько месяцев человек потерял 5% своего веса, не стремясь к этому и никак не меняя свой образ жизни. Подобным изменением часто проявляется рак поджелудочной железы, легких, желудка.Еще один тревожный сигнал –. Одновременно вместе с ней могут наблюдаться потеря аппетита, ухудшение настроения, апатия.Также признаком рака на ранней стадии может оказаться, при котором отсутствуют боли в горле или какие-то симптомы простудных инфекций. Если у человека помимо кашля возникает охриплость или осиплость голоса, можно заподозрить возникшую опухоль в легком или гортани. Особенно опасно, если вместе с таким стойким кашлем возникает кровохарканье.Другое настораживающее изменение связано с: сначала становится сложно глотать твердую пищу, позднее – даже жидкости. Это частый признак опухоли пищевода или гортани, заявила профессор Драпкина.Помимо этого врач посоветовала не игнорировать. Лимфоузлы могут увеличиваться на шее, в подмышках, паху – такое происходит, например, при лимфоме или лейкозе.К тревожным признакам рака на ранней стадии: врач также отнесла, либо появление новых образований на коже. Подобным образом может проявляться меланома.тоже могут быть признаком рака. Частая изжога, повторяющиеся запоры или диареи на фоне нормального питания могут указывать на возникновение опухоли в желудке или толстом кишечнике. Неконтролируемые позывы к мочеиспусканию, при которых ощущается боль или наблюдается изменение цвета мочи – вероятный сигнал о развитии рака мочевого пузыря или простаты.К числу возможных признаков рака относится и к. У женщин вагинальные кровотечения вне цикла провоцируются опухолями шейки матки или тела матки. У мужчин кровью в кале или моче проявляются рак кишечника или мочевого пузыря.Вдобавок на развитие рака может указывать. В его случае боль возникает в какой-то части тела и не проходит – при этом трудно понять, что ее вызывает, так как человек не получает ушибов и травм, у него нет синяков.Профессор добавила, что возникновение названных признаков не является стопроцентным свидетельством рака, но человеку с такими изменениями в своем организме нужно обязательно показываться врачу. Исключить злокачественный процесс помогает лишь обследование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии онкологических заболеваний может возникать очень неприятный запах от ног

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