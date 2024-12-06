Врач Лепилова предупредила об опасных последствиях переохлаждения ног

«Переохлаждение ног, например, в результате длительного пребывания на холоде или контакта с холодной поверхностью может ослаблять защитные функции иммунной системы, что, в свою очередь, повышает вероятность заражения различными инфекциями, например, такими как ОРВИ или грипп», - объяснила Лепилова URA.RU.

Врач-невролог Полина Лепилова посоветовала россиянам избегать переохлаждения ног – это, например, может произойти из-за длительного пребывания на улице в мороз. Врач предупредила, что замерзшие ноги могут оказаться фактором заболевания простудой или гриппом. По словам эксперта, опасным последствием подобного переохлаждения является ослабление защитных ресурсов организма.Медик добавила, что последствием длительного переохлаждения нередко становится обморожение пальцев ног или стоп, из-за которого нарушается кровообращение. Одним из наиболее тяжелых осложнений этого процесса является гангрена.По словам Лепилова, нужно ограничивать свое пребывания на морозе, а для зимних прогулок выбирать подходящую обувь – теплую и не сдавливающую ноги. Почувствовав, что они замерзли, следует переместиться в более теплое место, затем снять обувь, носки и размять ступни руками для стимуляции кровотока.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятный запах от ног может усиливаться при разных заболеваниях , включая онкологические.

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