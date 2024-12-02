Врач назвала тревогу и двоение в глазах среди неочевидных причин для обращения к неврологу

«Незамедлительной консультации невролога требуют резко и впервые возникшее двоение в глазах, снижение остроты зрения, появление «пятна» перед глазом, боль при движении глазного яблока в молодом возрасте», - подчеркнула врач в разговоре с «Известиями».

Невролог Лепилова констатировала, что проблемы с настроением являются неочевидной для многих людей причиной обратиться к неврологу. По словам врача, такие состояния как ощущение тревоги, внутреннее напряжение, апатия, упадок настроения могут провоцироваться стрессом, переутомлением, депрессией, тревожными расстройствами, а также и заболеваниями внутренних органов.Лепилова подчеркнула, что у человека, который живет с такими состояниями, не обращаясь за лечением, могут со временем возникать хронические боли, психологическое расстройства, панические атаки.Также к неврологу необходимо обращаться, когда возникают проблемы со сном – например, в виде трудностей с засыпанием, несвоевременных пробуждений, слишком чуткого, неглубокого сна. Полина Лепилова констатировала, что причинами нарушений сна могут быть как психологические патологии, так и заболевания, включая артрит, тиреотоксикоз, рак.Эксперт добавила, что записать на прием к неврологу нужно и в тех случаях, когда появляются зрительные нарушения, принимающие вид мерцания, вспышек света в поле зрения или его выпадение. За ними могут скрываться, например, аневризма или рассеянный склероз.Другими серьезными причинами обратиться к неврологу Лепилова назвала ощущение онемения и покалывания в конечностях, а также дискомфорт в ногах, проявляющиеся как боль, жжение, покалывание, слабость. С этим могут быть связаны опасные нарушения кровообращения, заболевания позвоночника, предупредила медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ключевым правилом профилактики инсульта является снижение стресса, об этом рассказал врач-реаниматолог Сергей Виноградов

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