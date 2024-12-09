Врачи в Уфе назвали кашель с выделением мокроты среди ключевых симптомов ХОБЛ
Об особенностях проявления ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) рассказали сотрудники Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы.
Уфимские специалисты констатировали, что термин ХОБЛ используется для обозначения легочных заболеваний, при которых происходит устойчивое нарушение движения в организме воздушного потока. Легкие людей с таким заболеванием начинают страдать от воспаления и инфекций, которые провоцируют опасные изменения в тканях.
«Воспалительный процесс вначале появляется в бронхиальной слизистой оболочке, где реакцией на воздействие внешних факторов становится повышенная выработка слизи. В патогенный механизм может включаться и инфекция, что вызывает ответные реакции, которые, в свою очередь, порождают атрофические явления в бронхах, бронхиолах и альвеолах», - предостерегли эксперты.
Медики подчеркивают, что главным провокатором ХОБЛ является курение. 80% всех больных с этим диагнозом составляют курильщики.
Также врачи в Уфе назвали ключевые симптомы ХОБЛ, при этом они сделали акцент на ведущем признаке кашле с выделением мокроты.
Симптомы ХОБЛ:
Кашель. Изначально он возникает сухим, проявляясь лишь временами, но со временем становится постоянным и сопровождается выделением мокроты.
Мокрота. Поначалу выделяется в небольшом объеме и даже бывает незаметной, но когда болезнь развивается и включается инфекционный процесс, мокрота увеличивается, причем в ней возможно появление гноя.
Голосовое дрожание. Возникновение данного симптомы врачи связывают с обструкцией бронхов.
Одышка. Чем активнее развивается легочное заболевание, тем тяжелее она становится.
Специалисты отметили, что лечить ХОБЛ очень непросто, поэтому ведущим способом борьбы с ним считается профилактика. Как сообщил UfaTime. ru, Для защиты от ХОБЛ врачи посоветовали отказаться от курения, своевременно лечить ОРВИ, бронхит и пневмонию, закаливать организм, быть подвижным и заниматься спортом.
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