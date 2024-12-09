Врачи в Уфе назвали кашель с выделением мокроты среди ключевых симптомов ХОБЛ

«Воспалительный процесс вначале появляется в бронхиальной слизистой оболочке, где реакцией на воздействие внешних факторов становится повышенная выработка слизи. В патогенный механизм может включаться и инфекция, что вызывает ответные реакции, которые, в свою очередь, порождают атрофические явления в бронхах, бронхиолах и альвеолах», - предостерегли эксперты.

Уфимские специалисты констатировали, что термин ХОБЛ используется для обозначения легочных заболеваний, при которых происходит устойчивое нарушение движения в организме воздушного потока. Легкие людей с таким заболеванием начинают страдать от воспаления и инфекций, которые провоцируют опасные изменения в тканях.Медики подчеркивают, что главным провокатором ХОБЛ является курение. 80% всех больных с этим диагнозом составляют курильщики.Также врачи в Уфе назвали ключевые симптомы ХОБЛ, при этом они сделали акцент на ведущем признаке кашле с выделением мокроты.Симптомы ХОБЛ:Изначально он возникает сухим, проявляясь лишь временами, но со временем становится постоянным и сопровождается выделением мокроты.Поначалу выделяется в небольшом объеме и даже бывает незаметной, но когда болезнь развивается и включается инфекционный процесс, мокрота увеличивается, причем в ней возможно появление гноя.Возникновение данного симптомы врачи связывают с обструкцией бронхов.Чем активнее развивается легочное заболевание, тем тяжелее она становится.Специалисты отметили, что лечить ХОБЛ очень непросто, поэтому ведущим способом борьбы с ним считается профилактика. Как сообщил UfaTime. ru, Для защиты от ХОБЛ врачи посоветовали отказаться от курения, своевременно лечить ОРВИ, бронхит и пневмонию, закаливать организм, быть подвижным и заниматься спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том,, что инсульт все чаще стал возникать у людей возрастом до 40 лет

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