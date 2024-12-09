Врач Филева: мурашки без причины могут быть тревожным симптомом, нужно обращаться к неврологу

«Когда мурашки возникают без видимой причины, это может свидетельствовать о проблемах с нервной системой. Если парестезии к тому же сопровождаются болью, слабостью в конечностях или утратой чувствительности, это тревожный симптом», - об этом Филева рассказала Life.ru

Сахарный диабет;

Мононейропатия (повреждение одного нерва);

Радикулопатия (сдавление нервных корешков в позвоночике);

Туннельный синдром (сдавливание нервов в местах узких анатомических каналов).

Врач Филева сообщила, что наиболее частой причиной мурашек (парестезий) оказываются холод или сильные эмоции. По словам специалиста, их появление обуславливается активизацией областей мозга, ответственных за эмоциональные реакции.В то же время, предупредила врач, мурашки без причины могут быть тревожным симптомом неблагополучных изменений в организме. Особенно опасным явлением оказываются мурашки, при которых одновременно дополнительно возникают неприятные ощущения.Медик уточнила, что с таким симптомом нужно обращаться к неврологу. Подобное проявление мурашек может означать развитие полинейропатии – повреждения нервов. За полинейропатией, в свою очередь, могут скрываться другие проблемы и заболевания.Филева пояснила, что невролог проведет опрос, осмотр и назначение дополнительных исследований при необходимости, которые позволят точно диагностировать первопричину нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о случаях, когда симптомом различных заболеваний оказывается сильная лень

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