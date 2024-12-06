Возможен диабет. Врач Серебрянский рассказал, когда лень бывает симптомом заболеваний

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патологическая лень

Врач-терапевт Юрий Серебрянский объяснил, когда лень у человека возникает не просто от нежелания что-то делать.

Врач Серебрянский рассказал, что иногда состояние лени является поводом бить тревогу.

«В некоторых случаях лень становится навязчивым состоянием и может сигнализировать о возникновении заболеваний», - заметил доктор медицинских наук в комментарии Life.ru.

Юрий Серебрянский обратил внимание, что возникающее у человека чувство лени может быть нормальной реакцией организма. Обычно это происходит в обстоятельствах перегрузок, длительного периода работы без выходных, недосыпа, отсутствия нормального, полноценного отдыха. Способствуя появлению лени, нервная система сигнализирует о необходимости взять таймаут от постоянных дел.

Но также чувство лени может быть патологическим, возникая в обычных условиях жизни без дополнительных нагрузок. По словам Серебрянского, подобная патологическая лень у человека, имеющего возможность достаточно спать и отдыхать, может говорить о психотическом расстройстве, депрессии или стрессе, вызванном социальными факторами (например, конфликтами в семье).

Кроме того, патологическую лень вызывают некоторые соматические заболевания. В частности, при ее возникновении можно допустить развитие диабета.

«Причина может быть в наличии соматических недугов. Это заболевание желудочного и кишечного трактов, заболевание почек, повышение артериального давления. Бывает и так, что лень сигнализирует о сахарном диабете», - перечислил Серебрянский.

Эксперт посоветовал при возникновении необычной, слишком сильной лени наблюдать за тем, присутствуют ли у человека и какие-нибудь другие неблагополучные симптомы. Если лень становятся затяжной, «хронической», нужно обязательно обращаться к врачу.

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Юрий Серебрянский
Юрий Серебрянский
Здоровье
врач-терапевт, доктор медицинских наук
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Теги : лень, признаки болезней, Юрий Серебрянский