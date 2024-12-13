Состояние кишечника и полости рта: врач Мясников указал на неожиданные причины гипертонии

«По данным исследователей, которые проанализировали 30 тысяч семейных пар, если у кого-то из супругов развивается гипертония, то у второго риск ее появления возрастает на 10%. Действительно, если люди живут долго вместе, у них могут возникать одни и те же проблемы, ведь они питаются одинаковой едой, переживают о своих детях, политике, здоровье, рассказывают друг другу свои проблемы», - высказался об этом врач.

«При гипертонии нужно обязательно проверять здоровье почек, потому что именно они ответственны за регуляцию гормонов, повышающих давление», - объяснил Александр Мясников.

На съемках программы «О самом главном» известный российский медик указал на неожиданные причины гипертонии. Доктор Мясников отметил, в частности, что на появление этой опасной сосудистой патологии может определенным образом повлиять семейная жизнь.Другой неожиданной причиной гипертонии Александр Мясников назвал проблемное состояние полости рта – например, имеющийся у человека пародонтит, при котором воспаляются ткани десен. Специалист подчеркнул: возникающее во рту воспаление может распространяться по организму и захватывать сосуды. В свою очередь, когда появляются воспалительные изменения сосудистых стенок, это может вести к повышению давления и к развитию сердечных проблем, инфарктов.Еще один фактор повышенного давления и гипертонии – ночное апноэ. В его случае у спящего человека возникают краткосрочные остановки дыхания, из-за которых он просыпается, причем неоднократно за ночь. Такой прерывистый сон негативно отражается на балансе кровяного давления в организме.Как понять, что имеется апноэ? Данному нарушению обычно бывает подвержены люди с лишним весом. При апноэ они жалуются на обще недомогание, постоянную усталость и сонливость; у них «скачет» сахар, а высокое давление плохо корректируется таблетками. По ночам они громко храпят.Врач Мясников добавил, что появление гипертонии также бывает тесно связано с нездоровым состоянием кишечника Например, она часто наблюдается у людей, которые страдают от «проблем с животом» – плохого пищеварения и нерегулярного стула, запоров, вздутия, тяжести. Эксперт подчеркнул, что нарушенный кишечный микробиом является причиной многих заболеваний, его влияние на организм является колоссальным.Также, отметил медик, повышенное давление может быть следствием почечных нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у человека может возникать повышенный и плохо контролируемый аппетит

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