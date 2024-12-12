Недостаток йода и витамина D: диетолог объяснила, почему возникает повышенный аппетит

«Недостаток йода, селена, и особенно витамина D, может быть причиной повышенного аппетита», - сказала Соломатина в комментарии радио Sputnik

Диетолог Соломатина рассказала, что развитие пищевых нарушений из-за чрезмерного аппетита, заставляющего людей то и дело перекусывать в течение дня, зимой прежде всего обуславливается несбалансированным питанием и нехваткой солнечного света. В их случае организм не получает в нужной мере важных для него питательных веществ – белка, микроэлементов, витаминов.Диетолог добавила, что провокатором «неуправляемого» аппетита и постоянного желания есть часто становится недостаток качественного белка, источником которого являются натуральные продукты. Эксперт заметила: вместо того, чтобы съесть, например, кусок индейки с зеленым салатом, человек тянется за колбасой или фастфудом, где крайне мало такого белка. Если он питается так на регулярной основе, то проблема белковой недостаточности усугубляется и вместе с этим ухудшается способность контролировать аппетит.Помимо этого значительное влияние на метаболические процессы и чувство сытости оказывает дефицит магния, витаминов группы В, хрома и клетчатки.Также механизмы нормального аппетита нарушаются, когда употребляется большое количество сахара и простых рафинированных углеводов, вызывающих резкие колебания уровня глюкозы в крови. По словам диетолога, это происходит когда на протяжении дня неоднократно поедаются разные сласти, выпечка и белый хлеб, слишком много фруктов и мучного.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для организма вредно часто есть картофельное пюре

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.