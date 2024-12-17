ОСН: правильное употребление сала полезно для профилактики раннего старения и рака
Сало является источником веществ, эффективно укрепляющих здоровье, напомнили эксперты.
Считать сало вредным – ошибка. Его правильное употребление идет на пользу организму, поскольку продукт содержит большое количество необходимых ему витаминов, проинформировала Общественная Служба Новостей.
В частности, умеренное поедание сала полезно для профилактики рака и других опасных заболеваний. Данный эффект продукта обеспечивается насыщенностью витамином Д.
«Сало – богатый источник витамина Д, употребление которого помогает усваивать кальций, является профилактикой рака, сердечно–сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета 2-го типа», - сообщили эксперты ОСН.
Помимо того, сало помогает противостоять раннему старению. Оно дает организму натуральный коллаген, который необходим для хорошего состояния костей и хрящевой ткани, кожи, волос и ногтей. Также в продукте содержится один из важнейших для иммунитета антиоксидантов селен – именно с достатком этого вещества ученые связывают продление молодости, сохранение хорошего здоровья, высокую сопротивляемость организма инфекциям, его защищенность от развития рака.
Люди нередко думают, что сало подобно другим жирным продуктам может вредить сосудам и сердцу. Но его правильное употребление как раз защищает сердечно-сосудистую систему от угрожающих ей патологий, что объясняется действием входящих в его состав кислот.
- Благодаря присутствию карбоновой кислоты сало помогает нормализовать уровень холестерина в крови и делает сосуды эластичнее.
- Арахидоновая кислота, содержащаяся в сале, участвует в синтезе простагландинов, регулирующих просвет в сосудах и свертываемость крови.
- Под влиянием олеиновой кислоты в составе сала снижается уровень липидов – жиров, образующих в сосудах бляшки и закупорки.
Сколько нужно есть сала. Для хорошей работы организма следует съедать 20 или 30 граммов продукта в день.
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