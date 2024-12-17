ОСН: правильное употребление сала полезно для профилактики раннего старения и рака

«Сало – богатый источник витамина Д, употребление которого помогает усваивать кальций, является профилактикой рака, сердечно–сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета 2-го типа», - сообщили эксперты ОСН.

Благодаря присутствию карбоновой кислоты сало помогает нормализовать уровень холестерина в крови и делает сосуды эластичнее.

Арахидоновая кислота, содержащаяся в сале, участвует в синтезе простагландинов, регулирующих просвет в сосудах и свертываемость крови.

Под влиянием олеиновой кислоты в составе сала снижается уровень липидов – жиров, образующих в сосудах бляшки и закупорки.

Считать сало вредным – ошибка. Его правильное употребление идет на пользу организму, поскольку продукт содержит большое количество необходимых ему витаминов, проинформировала Общественная Служба Новостей.В частности, умеренное поедание сала полезно для профилактики рака и других опасных заболеваний. Данный эффект продукта обеспечивается насыщенностью витамином Д.Помимо того, сало помогает противостоять раннему старению. Оно дает организму натуральный коллаген, который необходим для хорошего состояния костей и хрящевой ткани, кожи, волос и ногтей. Также в продукте содержится один из важнейших для иммунитета антиоксидантов селен – именно с достатком этого вещества ученые связывают продление молодости, сохранение хорошего здоровья, высокую сопротивляемость организма инфекциям, его защищенность от развития рака.Люди нередко думают, что сало подобно другим жирным продуктам может вредить сосудам и сердцу. Но его правильное употребление как раз защищает сердечно-сосудистую систему от угрожающих ей патологий, что объясняется действием входящих в его состав кислот.Также сало является хорошим стимулятором функции желчного пузыря, что защищает от нарушений оттока желчи, ее застоя и образования камней. Вдобавок оно поддерживает в организме производство половых гормонов (что тоже важно для профилактики раннего старения).Для хорошей работы организма следует съедать 20 или 30 граммов продукта в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли употреблять кисломолочные продукты при непереносимости молока.

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