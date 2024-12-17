Врач Денисова: людям с непереносимостью молока можно перейти на кисломолочные продукты

«Если после употребления молока у вас возникают симптомы несварения, вздутие или бурление в животе, прочий дискомфорт, возможно, у вас нехватка фермента, который помогает переваривать молочный сахар», - заметила Денисова в комментарии «АиФ».

«Если, выпив стакан молока, вы все равно чувствуете дискомфорт, можно перейти на кисломолочные продукты», - подсказала эксперт.

Врач Денисова напомнила, что молоко содержит природный сахар лактозу. Его нормальное усвоение возможно только при условии, что человеческий организм вырабатывает достаточно расщепляющего этот углевод фермента под названием лактаза. При его недостаточной выработке (иначе говоря, при лактазной недостаточности) и возникает непереносимость молока.Врач добавила, что некоторые люди с рождения не могут употреблять молочные продукты. Кроме того, непереносимость молока может развиться как возрастное явление – организм с приближением старости вырабатывает все меньше фермента для расщепления молочного сахара. Нередко после 50 лет люди с удивлением обнаруживают, что их организм перестал нормально воспринимать молоко и продукты на его основе.Денисова сообщила, что организм можно «натренировать» производить лактазу – для этого нужно употреблять молоко ежедневно в небольших количествах. Но такой метод помогает не всегда, и тогда от молока приходится отказываться.Денисова пояснила, что кефир, ряженка и другая «кисломолочка» практически не содержат молочный сахар лактозу, он расщепляется кисломолочными бактериями. Причем это относится ко всем кисломолочным продуктам, а не только к тем, на которых написано «без лактозы». Подобное указание, по словам эксперта, – всего лишь маркетинговая уловка, которая используется, чтобы заставить покупателя больше заплатить за продукт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому нельзя есть красную икру

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