Онколог Вихлянов: пять групп людей заболевают раком чаще других

«К этой группе риска также можно отнести маляров и тех, кто изготавливает мебель из ДСП. Да и вообще всех, чья работа связана с постоянным вдыханием химических испарений», - обратил внимание Игорь Вихлянов.

По словам главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Игоря Вихлянова, существуют пять групп людей, которые заболевают раком чаще других. Таким людям, заметил врач, нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью.. Онколог Вихлянов сообщил, что к 60 годам в организме может скопиться критическое количество опасных мутаций, и это серьезно повышает риск возникновения рака. У пожилых людей чаще выявляют рак желудка, легких, груди, кишечника, предстательной железы.. Онколог пояснил, что высокой является вероятность наследственного рака кишечника, предстательной и молочной железы, яичников.. Врач Вихлянов рассказал, что с этими проблемами ассоциируется воспаление, которое может оказаться пусковым механизмом злокачественного процесса.. Онколог предупреди, что при злоупотреблении алкоголем повышается риск рака печени, желудка и кишечника. При курении – рака легкого, носоглотки, гортани, печени, желудка, почек, пищевода.. Радиация и некоторые химикаты являются канцерогенами, напомнилврач, пишет altai.aif.ru, ссылаясь на страницу Алтайского краевого онкологического диспансера во «ВКонтакте»Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал , кому необходимо проверяться как можно раньше для профилактики рака кишечника.

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