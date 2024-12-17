Онколог Вихлянов: пять групп людей заболевают раком чаще других

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пациентка у врача

Онколог Игорь Вихлянов рассказал, кто склонен к заболеванию раком.

По словам главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Игоря Вихлянова, существуют пять групп людей, которые заболевают раком чаще других. Таким людям, заметил врач, нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью.

Первая группа: пожилые люди. Онколог Вихлянов сообщил, что к 60 годам в организме может скопиться критическое количество опасных мутаций, и это серьезно повышает риск возникновения рака. У пожилых людей чаще выявляют рак желудка, легких, груди, кишечника, предстательной железы.

Вторая групп: имеющих кровных родственников с онкозаболеванием. Онколог пояснил, что высокой является вероятность наследственного рака кишечника, предстательной и молочной железы, яичников.

Третья группа: диабетики и люди с ожирением. Врач Вихлянов рассказал, что с этими проблемами ассоциируется воспаление, которое может оказаться пусковым механизмом злокачественного процесса.

Четвертая группа: люди с вредными привычками. Онколог предупреди, что при злоупотреблении алкоголем повышается риск рака печени, желудка и кишечника. При курении – рака легкого, носоглотки, гортани, печени, желудка, почек, пищевода.

Пятая группа: люди, работающие на вредном производстве. Радиация и некоторые химикаты являются канцерогенами, напомнил
врач, пишет altai.aif.ru, ссылаясь на страницу Алтайского краевого онкологического диспансера во «ВКонтакте»

«К этой группе риска также можно отнести маляров и тех, кто изготавливает мебель из ДСП. Да и вообще всех, чья работа связана с постоянным вдыханием химических испарений», - обратил внимание Игорь Вихлянов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал, кому необходимо проверяться как можно раньше для профилактики рака кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Игорь Вихлянов
Игорь Вихлянов
Здоровье
онколог
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Теги : риск рака, причины рака, Игорь Вихлянов
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Онколог Вихлянов: пять групп людей заболевают раком чаще других