Онколог Вихлянов: пять групп людей заболевают раком чаще других
Онколог Игорь Вихлянов рассказал, кто склонен к заболеванию раком.
По словам главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Игоря Вихлянова, существуют пять групп людей, которые заболевают раком чаще других. Таким людям, заметил врач, нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью.
Первая группа: пожилые люди. Онколог Вихлянов сообщил, что к 60 годам в организме может скопиться критическое количество опасных мутаций, и это серьезно повышает риск возникновения рака. У пожилых людей чаще выявляют рак желудка, легких, груди, кишечника, предстательной железы.
Вторая групп: имеющих кровных родственников с онкозаболеванием. Онколог пояснил, что высокой является вероятность наследственного рака кишечника, предстательной и молочной железы, яичников.
Третья группа: диабетики и люди с ожирением. Врач Вихлянов рассказал, что с этими проблемами ассоциируется воспаление, которое может оказаться пусковым механизмом злокачественного процесса.
Четвертая группа: люди с вредными привычками. Онколог предупреди, что при злоупотреблении алкоголем повышается риск рака печени, желудка и кишечника. При курении – рака легкого, носоглотки, гортани, печени, желудка, почек, пищевода.
Пятая группа: люди, работающие на вредном производстве. Радиация и некоторые химикаты являются канцерогенами, напомнил
врач, пишет altai.aif.ru, ссылаясь на страницу Алтайского краевого онкологического диспансера во «ВКонтакте»
«К этой группе риска также можно отнести маляров и тех, кто изготавливает мебель из ДСП. Да и вообще всех, чья работа связана с постоянным вдыханием химических испарений», - обратил внимание Игорь Вихлянов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал, кому необходимо проверяться как можно раньше для профилактики рака кишечника.
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Игорь Вихлянов
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онколог
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