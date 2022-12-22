Онколог рассказал, какие мужчины склонны к раку простаты

«наиболее изученными факторами риска рака предстательной железы являются: возраст, расовая принадлежность, наличие семейного рака предстательной железы».

«Если у матери был рак молочной железы, то у ее сыновей может возникнуть рак предстательной железы», - сказал специалист.

Онколог Колосов рассказал в интервью, какие мужчины склонны к заболеванию раком простаты. Говоря о том, что влияет на подверженность «мужскому» раку, врач объяснил «Газете.Ru», чтоКолосов уточнил, что статистически чаще всего злокачественные опухоли простаты возникают у мужчин после 50 лет. Что касается семейного анамнеза, онколог отметил: рассматривая вероятность рака предстательной железы, важно учитывать не только то, что заболевание встречалось у родственников по мужской линии.Мужчинам, в семье которых уже были случаи рака простаты или случаи рака груди у матерей, следует регулярно обследоваться, порекомендовал онколог. Также Колосов добавил, что если по мужской линии рак простаты возникал в возрасте до 50 лет, это является поводом для консультации с генетиком.Ранее портал MedikForum.ru писал о возникающих синяках как симптоме рака крови.

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