Врач Чернышова: «праздничное сердце» может довести человека до смерти

«Когда человек, обычно не злоупотребляющий алкоголем, начинает пить достаточно много спиртных напитков в ограниченное время, это может привести к нарушению сердечного ритма, вплоть до смертельного исхода», - сказала медик в комментарии aif.ru.

Врач Чернышова рассказала, что термин «праздничное сердце» хорошо известен кардиологам, впервые о нем заговорили почти 50 лет назад. Медик пояснила, что синдром праздничного сердца развивается на фоне употребления алкоголя во время каких-то торжеств. Его риску, например, подвергаются люди, которые обычно выпивают умеренно, но в обстоятельствах праздника позволяющие себе более значительные дозы спиртного.Чернышова обратила внимание, что увеличивающееся употребление алкоголя в период длительных новогодних праздников может стать фактором развития аритмии. Особую опасность при этом представляют случаи, когда спиртное пьется людьми, уже имеющими какие-то хронические сердечно-сосудистые нарушения и не знающие о своей проблеме. Обильные застолья и выпивка провоцируют обострение таких нарушений, последствием чего может стать неожиданный инфаркт миокарда.Чернышова подчеркнула: увеличенное количество алкоголя и еды может вызвать возникновение такого варианта «праздничного сердца», при котором его работа очень сильно отклонится от своего нормального режима функционирования, и это приведет к летальному исходу.Специалист посоветовала следить за своим самочувствием и состоянием близких во время новогодних банкетов. При резком ухудшении самочувствия, когда человек бледнеет, покрывается испариной, ощущает сильную слабость, головокружение и не может стоять на ногах, жалуется на боль и давление в верхней части тела, не может сделать нормальный полноценный вдох, – нужно вызывать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с помощью закуски из сыра можно избежать сильного похмелья

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