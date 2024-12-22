Повышает риск смертельного исхода: гериатр Ткачева рассказала об опасности дефицита железа

«Железо участвует в обмене кислорода, поэтому при снижении уровня гемоглобина и эритроцитов концентрация кислорода в тканях падает, ухудшается поступление кислорода к тканям, что может приводить к серьезным последствиям. Железо не только отвечает за образование гемоглобина, но и входит в различные ферментные системы клетки. Дефицит этого микроэлемента может, в частности, проявляться в выпадении волос, усилении сухости кожи, ухудшении качества ногтей, изменении вкусового восприятия», - поделилась гериатр с aif.ru

Врач-геронтолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, что при железодефицитной анемии содержания железа снижается в сыворотке крови, костном мозге и тканях, помимо того, нарушается образование гемоглобина и эритроцитов. Медик констатировала, что опасность этого состояния часто недооценивается, Профессор Ткачева подчеркнула, что дефицит железа снижает качество жизни, а также может оказаться фактором ухудшения хронических пробле со здоровьем и «повысить риск смертельного исхода».Доктор медицинских наук отметила, что на раннем этапе железодефицитной анемии ее легко спутать с рутинной усталостью, переутомлением от нагрузок. Человек быстро утомляется, становится вялым, сонливым, у него могут возникать головокружения и одышка. Негативные симптомы списываются на разные обстоятельства, возраст но в случае анемии их вызывает гипоксия или кислородное голодание, уточнила Ольга Ткачева.Ткачева добавила, что нехватка железа ухудшает общее состояние организма, и в каждом возрасте с ней связаны свои риски. После 70 лет такой дефицит может осложнить хронические патологии, серьезно ухудшит состояние сердечно-сосудистой системы. Железодефицитная анемия способствует ускорению процессов старения и стимулирует развитие негативных «возрастных» отклонений – упадка когнитивных функций, подверженности падениям и других.Профессор Ткачева обратила внимание, что при диагностированном дефиците организму необходимо регулярное поступление железа. Только коррекцией рациона питания добиться этого невозможно. Питание помогает в профилактике анемии, но при возникшей железодефицитной анемии рекомендуется медикаментозная терапия, и конкретные рекомендации по приему препаратов должен дать лечащий специалист. Поступление железа должно осуществляться в адекватных дозировках, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что среди россиян распространен необдуманный прием кроверазжижающих препаратов, на эту проблему указал известный врач Александр Мясников

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