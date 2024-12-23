Нарколог Поддубный раскрыл способы избежать похмелья после застолья

«Ключевым фактором благополучного утра после застолья является контроль количества употребляемого алкоголя. Каждому человеку важно учитывать индивидуальную толерантность к спиртному», – подчеркнул специалист.

«Наркологическая клиника работает круглосуточно, даже 1 января», – сказал нарколог в комментарии URA.RU

Главный нарколог Уральского федерального округа Поддубный раскрыл способы избежать похмелья после застолья в предстоящие праздники..Врач подчеркнул: вот главный принцип при употреблении алкоголя – пить нужно как можно меньше, отказываться от спиртного как можно чаще.Также Поддубный отметил, что восприимчивость органима к алкоголю во многом определяется индивидуальными особенностями. На некоторых людей сильное действие оказывают даже небольшие порции.Помимо соблюдения умеренности, другим способом избежать похмелья после застолья является правильная закуска. Нарколог сообщил, что полезными в том числе могут быть традиционные для россиян жирные блюда – например, холодец. Такая еда замедляет всасывание этанола, тем самым снижая риск интоксикации.Кроме того избежать мучительного похмелья помогает обильное питье воды. Поддубный порекомендовал между приемами алкоголя обязательно употреблять воду.Чтобы активизировать механизмы расщепления алкоголя можно прибегнуть к такому способу, предложенному врачом. Нарколог посоветовал за 60-90 минут до праздничного застолья выпить полбокала вина.Вдобавок Поддубный рекомендует психологически настраиваться на более трезвое проведение праздника. Он заметил, что всегда важно определить личную мотивацию: человек должен анализировать, зачем он стремится к бездумному опьянению.В заключение эксперт заявил, что в случаях резкого ухудшения самочувствия человека за праздничным столом из-за обилия выпитого, нужно вызывать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами было названо количество алкоголя , с которым может справиться организм.

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