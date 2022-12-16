Сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья?
Чтобы сберечь здоровье и не спровоцировать зависимость от алкоголя, его следует употреблять в количестве, не превышающем условную норму, констатирует нарколог Василий Шуров.
Незадолго до наступления праздничных дней врач Шуров рассказал, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья. Медик подчеркнул, что спиртное действует на организм как токсин, и даже в небольшом количестве оно способно вызывать серьезные нарушения в состоянии и работе внутренних органов.
Также специалист отметил, что зависимость от спиртного – алкоголизм – может развиться даже при употреблении слабоалкогольных напитков, которые совершенно не воспринимаются как опасные. Более того, именно такие напитки на практике часто ведут к формированию зависимости, поскольку выпиваются в большом количестве.
Шуров объяснил, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья.
«Чтобы избежать проблем со здоровьем и не «подсесть» на алкоголь, не нужно пить больше условной нормы. К примеру, за час печень перерабатывает 20 граммов этилового спирта, что равняется 150 миллилитрам шампанского или 20 граммам водки», - рассказал нарколог о правильной дозировке телеканалу «360».
Медик добавил, что, придерживаясь данного правила, можно избежать похмелья после застолья.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психиатр-нарколог Виталий Холдин поделился рекомендациями по употреблению алкоголя в праздники.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Василий Шуров
ЗОЖ
врач-психиатр, нарколог
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