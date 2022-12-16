«Чтобы избежать проблем со здоровьем и не «подсесть» на алкоголь, не нужно пить больше условной нормы. К примеру, за час печень перерабатывает 20 граммов этилового спирта, что равняется 150 миллилитрам шампанского или 20 граммам водки», - рассказал нарколог о правильной дозировке телеканалу «360».

Незадолго до наступления праздничных дней врач Шуров рассказал, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья. Медик подчеркнул, что спиртное действует на организм как токсин, и даже в небольшом количестве оно способно вызывать серьезные нарушения в состоянии и работе внутренних органов.Также специалист отметил, что зависимость от спиртного – алкоголизм – может развиться даже при употреблении слабоалкогольных напитков, которые совершенно не воспринимаются как опасные. Более того, именно такие напитки на практике часто ведут к формированию зависимости, поскольку выпиваются в большом количестве.Шуров объяснил, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья.Медик добавил, что, придерживаясь данного правила, можно избежать похмелья после застолья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психиатр-нарколог Виталий Холдин поделился рекомендациями по употреблению алкоголя в праздники.

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