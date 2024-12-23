Врачи в Уфе назвали количество алкоголя, с которым может справиться организм

«Для мужчин допустимо употреблять три порции алкоголя в день (30 миллилитров этанола) или 21 порцию в неделю при условии двух полностью трезвых дней. Для женщин этот показатель составляет не более двух порций в сутки или 14 порций в неделю», - назвали врачи то количество алкоголя, с которым может справиться организм.

Врачи из Уфы, работающие в Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказали, какое количество алкоголя может считаться относительно безопасным для здоровья. Ссылаясь на данные ВОЗ, специалисты констатировали: что оно определяется концентрацией этанола.Эксперты уточнили, что 100 миллилитров водки содержат 40 миллилитров этанола, а такой же объем красного вина (12%) содержат 12 миллилитров этанола.Также врачи посоветовали помнить, что для человеческого организма не существует абсолютно безопасной нормы употребления алкоголя. Даже употребляемый в небольшом количестве, он может спровоцировать нежелательные процессы, стать катализатором нарушений. Такой риск обусловлен тем, что этанол является для организма токсином и продолжает оставаться им даже в умеренных дозах – его воздействие определяется прежде всего чувствительностью клеток и тканей к нему.Лучший способ защититься от вредного воздействия – полностью отказаться от спиртного, заявили уфимские медики.До этого врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что нужно избегать употребления сладких алкогольных напитки, особенно с сочетанием многих ингредиентов, например, такие как коктейли. По словам специалиста, алкоголь, богатый сахаром, создаст лишнюю нагрузку, связанную с необходимостью расщепить большое количество глюкозы. На поджелудочной и печени это может отразиться негативно, спровоцировать нарушения в их функционировании.Кондрахин обратил внимание , что алкоголь способствует обезвоживанию, поэтому при его употреблении нужно дополнительно пить воду. Это смягчяет возможное токсичное действие спиртных напитков, помогает избежать злоупотребления алкоголем, позвояет лучше чувствовать себя на следующий день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отдельные группы продуктов на новогоднем столе могут оказаться особенно вредными для организма, на это указала эндокринолог Камиля Табеева.

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