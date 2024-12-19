Врач Шархун: задержку жидкости и отеки могут вызывать болезни сердца и печени

«Задержка жидкости в организме может возникнуть из-за различных заболеваний, включая болезни сердца, почек, печени, эндокринные нарушения и инфекции», - сказала медик в комментарии « Известиям ».

Врач Шархун предупредила, что задержку жидкости и отеки могут вызывать разные заболевания, включая сердечную недостаточность и патологии печени.Шархун уточнила, что при сердечной недостаточности возникают проблемы с перекачиванием крови по телу, именно это провоцирует скопление жидкости в тканях. Показательными для такой проблемы являются стойкие отеки ног – особенно ступней и щиколоток.Еще одна разновидность недостаточности – почечная – обуславливается неспособностью почек справляться с функцией удаления избыточной воды и токсинов. Характерными для болезней почек отеками являются «мешки» под глазами.Болезни печени вызывают задержку жидкости и отеки, поскольку в их случае нарушается синтез белков и меняется давление в кровеносных сосудах. Шархун напомнила, что такие болезни нередко сопровождаются отеком в брюшной полости (он известен как асцит). Кроме того, патологиям печени свойственно вызывать отеки рук.В свою очередь, эндокринные нарушения в виде гипотиреоза или синдрома Кушинга, также способствующие скоплению жидкости в тканях, сопровождаются выраженной отечностью лица.Также, добавила Шархун, периодическое возникновение отеков может говорить о легочных болезнях – например, о ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Помимо этого, отечность может быть следствием нарушенного лимфооттока, возникающего на фоне инфекционного процесса и воспаления, опухолей. Такая отечность обычно возникает на каком-то отдельном участке тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких болезнях возникает синдром холодных ног

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