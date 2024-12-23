Врач Чернышова: частая зевота может возникать у человека при сахарном диабете

«При хронической усталости человеку не помогают восьмичасовой сон или даже два выходных – он все равно чувствует себя разбитым и часто зевает», - поделилась врач с «Москвой 24».

«Зевота встречается при сахарном диабете. Это происходит из-за того, что в его случае глюкоза не усваивается должным образом, и организму не хватает энергии», – объяснила эксперт.

Врач Чернышова посоветовала россиянам не оставлять без внимания участившуюся зевоту у близкого человека. Причиной такой зевоты могут быть разные проблемы со здоровьем – от поддающихся коррекции нарушений до весьма серьезных и опасных заболеваний, отметила специалист.Чернышова пояснила, что чаще всего человек усиленно зевает из-за недосыпа и усталости, в том числе из-за синдрома хронической усталости, при котором возникает не просто рутинное утомление, легко исправляемое отдыхом..Медик добавила, что повторяющаяся зевота иногда сигнализирует о переживаемом стрессе, тревожном расстройстве или депрессии.Помимо этого, причиной постоянного желания зевать нередко бывает синдром обструктивного апноэ сна, при котором у спящего человека возникают остановки дыхания. Его сон при этом становится прерывистым и зыбким, не обеспечивает головному мозгу нужной разрядки и отдыха. В течение дня человек с апноэ ощущает вялость, разбитость, сонливость.Мало кто знает, что частая зевота может возникать у человека при сахарном диабете.Также, добавила Чернышова, частая зевота иногда наблюдается у пациентов при развитии инсульта. Такая зевота возникает в его начале и сочетается с другими признаками апоплексии мозга – невозможностью поднять руку, перекошенным углом рта, невнятной речью. Заметив это, нужно срочно вызывать скорую помощь, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения в работе организма вызывают ощущение постоянного голода

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