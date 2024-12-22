Врач Писарева: постоянный голод может возникать из-за эндокринных и гормональных нарушений

«Повышенный аппетит может указывать на проблемы эндокринной системы и гормонального фона», - отметила эксперт.

Врач Писарева констатировала, что постоянный голод может обуславливаться рядом отклонений в организме.По словам Ирины Писаревой, нередко постоянная тяга к еде, особенно калорийной и сладкой возникает на фоне стресса. Организм включает механизмы такой тяги, чтобы повысить уровень сахара в крови, благодаря чему улучшается настроение. Но быстрые углеводы, которыми обычно «заедают» стресс, усваиваются за короткое время, период насыщения стремительно проходит и возникает новый скачок аппетита.Писарева подчеркнул, что если рацион человека не сбалансирован и в нем присутствует много сахара и быстрых углеводов, он будет постоянно ощущать повышенный аппетит и голод. Специалист обратила внимание, что постоянное желание есть можно побороть, добавляя в рацион больше белковых продуктов и клетчатки.Кроме того, при появлении проблемы неконтролируемой тяги к еде и разным «вкусняшкам», быстрым углеводам необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы определить уровень гормонов в организме, посоветовала эксперт в разговоре с « Вечерней Москвой ». Также в случае повышенного голода следует выяснить, не скрывают ли за этим эндокринные нарушения, например, в виде инсулинорезистентности, предиабета или диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько воды нужно пить зимой

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