Врач Писарева: постоянный голод может возникать из-за эндокринных и гормональных нарушений

299 Фото: https://unsplash.com/photos/apple-pie-on-black-palte-PqYvDBwpXpU
тяга к сладкому

Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила патологические причины постоянного желания есть.

Врач Писарева констатировала, что постоянный голод может обуславливаться рядом отклонений в организме.

«Повышенный аппетит может указывать на проблемы эндокринной системы и гормонального фона», - отметила эксперт.

По словам Ирины Писаревой, нередко постоянная тяга к еде, особенно калорийной и сладкой возникает на фоне стресса. Организм включает механизмы такой тяги, чтобы повысить уровень сахара в крови, благодаря чему улучшается настроение. Но быстрые углеводы, которыми обычно «заедают» стресс, усваиваются за короткое время, период насыщения стремительно проходит и возникает новый скачок аппетита.

Писарева подчеркнул, что если рацион человека не сбалансирован и в нем присутствует много сахара и быстрых углеводов, он будет постоянно ощущать повышенный аппетит и голод. Специалист обратила внимание, что постоянное желание есть можно побороть, добавляя в рацион больше белковых продуктов и клетчатки.

Кроме того, при появлении проблемы неконтролируемой тяги к еде и разным «вкусняшкам», быстрым углеводам необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы определить уровень гормонов в организме, посоветовала эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой». Также в случае повышенного голода следует выяснить, не скрывают ли за этим эндокринные нарушения, например, в виде инсулинорезистентности, предиабета или диабета.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько воды нужно пить зимой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Писарева
Ирина Писарева
Здоровье
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Врач Арзамасцев: постоянный голод может указывать на диабет и проблемы с щитовидной железой
Диетолог Писарев посоветовала после 50 лет заменить чай и кофе на воду
Диетолог Писарева указала на опасность хлеба из рафинированной муки с сахаром
Теги : повышенный аппетит, тяга к еде, Ирина Писарева