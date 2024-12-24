Опасный Новый год: врач Мясников рассказал, как может вредить здоровью наряженная елка

«Если у человека есть эпилепсия или мигрень — мигающий свет среди провокаторов. У здорового человека мигание огней ничего не вызовет, смотри — не смотри», - поделился доктор Мясников.

«Думать, что ферменты помогут — наивность. Съесть ферменты, а потом тазик салата — не вариант. Думать, что приняв ферменты вы становитесь защищены — нет, ничего подобного», - опроверг эксперт.

Новый год бывает в чем-то опасным – некоторые атрибуты новогоднего праздника могут спровоцировать ухудшение самочувствия, предупредил россиян известный медик. Александр Мясников рассказал, что отдельной категории людей могут навредить наряженная елка иди новогодняя иллюминация, праздничные украшения. Переливы мишуры и мигание гирлянд провоцируют обострения эпилепсии, появление ее приступов.Также медик обратил внимание, что опасной для самочувствия может оказаться сама елка, и живая, и искусственная. Мясников констатировал, что организм может отреагировать на любую из них нежелательной, аллергической реакцией. К новогодним праздникам в домашнюю аптечку будет не лишним добавить антигистаминное средство. Помещения, где стоит ель, необходимо тщательно проветривать, и после окончания праздников быстро убирать дерево.Кроме того, добавил врач, Новый год часто отмечается обильным застольем: люди бывают склонны к перееданию, употреблению большого количества алкоголя, или употребляют слишком тяжелые, экзотичные для своего пищеварения блюда. Все это может негативно влиять на желудок печень, поджелудочную железу, провоцировать симптомы панкреатита.Некоторые люди во избежание проблем перед застольем стараются принять ферменты, но доктор Мясников заявил, что этот способ не работает.До этого врач Наталья Шевчук рассказывала , что елки могут быть опрысканы веществами, вызывающими у людей аллергические реакции, способна вести к серьезным осложнениям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарколог Руслан Исаев оценил реальную пользу разных домашних средств , к которым прибегают для борьбы с похмельем.

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