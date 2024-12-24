Поможет или навредит? Врач Исаев оценил кофе, чай и другие средства от похмелья

«Крепкий чай или кофе, которые многие любят употребить на утро после вечеринки, усиливают обезвоживание и повышают давление», - предостерег эксперт.

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев оценил пользу разных домашних средств, к которым прибегают для борьбы с похмельем. Медик заметил, что разные так называемые «народные средства», которые используются для восстановления хорошего самочувствия после употребления алкоголя «откровенно вредны или даже опасны».Например, бытует мнение, что крепко заваренные кофе или чай помогут вернуть тонус. Но врач Исаев подчеркнул, что это только навредит организму.Также врач назвал неправильным и вредным способом справиться с похмельем поход в баню. Он пояснил, что сердечно-сосудистая система после алкогольных банкетов ослабевает, а баня с ее экстремальными температурами лишь создает дополнительную и опасную нагрузку.Поход в баню может стать причиной вызова скорой помощи, сказал специалист.В свою очередь, добавил Исаев, капустный или огуречный рассол помогают организму восстановить электролитный баланс и благодаря этому способствуют улучшению самочувствия.Дополнительно Исаев порекомендовал при похмелье отказаться от жирных блюд, перегружающих печень и другие пищеварительные органы. Предпочтение лучше отдать более легкой еде, нежирным бульонам, поделился нарколог в беседе с aif.ru Врач констатировал, что если при похмелье развиваются симптомы резкого ухудшения самочувствия, к пострадавшему необходимо вызвать скорую наркологическую помощь. Это нужно сделать, если например возникают скачки давления, боли в области сердца, сильные боли в животе и другие острые нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарколог Антон Поддубный раскрыл способы избежать похмелья после застолья

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