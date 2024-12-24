Вареный картофель, вода и сорбенты: врачи назвали средства защиты от опьянения и похмелья

«Главное правило — не пить натощак. Ведь алкоголь — продукт, раздражающий желудочно-кишечный тракт и слизистую. Если мы принимаем его без предварительной защиты, то слизистая страдает», - сказал Александр Хованов.

«Алкоголь надо закусывать вареным картофелем, потому что он снижает уровень алкоголя в крови, служит адсорбентом», - объяснил доктор Мясников.

«Когда мы пьем спирт, он выталкивает воду из клеток, и при возникающем обезвоживании мы начинаем хуже себя чувствовать. Если мы выпили алкоголь и запили его водой, то восстанавливаем баланс жидкости – это профилактика неблагоприятных последствий».

На съемках программы «О самом главном» медики озвучили несколько советов о том, как провести новогодние праздники без риска пострадать от алкогольной интоксикации и мучительного похмелья. Вот один из советов специалистов: для защиты своего организма от сильного опьянения никогда не нужно употреблять спиртное натощак.Медик заметил, что алкоголь обладает свойством проникать в кровь сквозь стенку пищеварительного тракта. Принятая человеком пища действует как замедлитель опасного процесса.Кроме того, врачи посоветовали использовать для закуски к алкоголю вареный картофель – этот продукт является натуральным средством защиты от слишком сильного или быстрого опьянения.Определенную защиту от опьянения обеспечивают и жирные закуски (например, холодец), которые мешают алкоголю попадать непосредственно в кровь.Что также важно – избегать за праздничным столом алкогольных сочетаний. В частности, воздерживаться от его смешения с газированными напитками, поскольку оно способствует очень быстрому проникновению алкоголя в кровь. Кроме того, лучше не пить коктейлей, составленных из нескольких разновидностей спиртного.Медики подчеркнули, что если человек принимает решение выпить в Новый год, то лучше всего при этом употреблять алкоголь в чистом или разбавленном водой виде.Еще одним средством защиты от опьянения и похмелья могут быть сорбенты – эксперты рекомендуют использовать эти средства до вечеринки, в самом начале застолья и наутро. По их словам, современные сорбенты помогают «разгрузить» организм. Однако в качестве сорбента не нужно применять активированный уголь, поскольку он провоцирует раздражение желудочно-кишечного тракта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько быстро может происходить восстановление печени при отказе от алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.