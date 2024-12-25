«Нельзя давать воду»: невролог Комаров назвал опасные способы помочь человеку с инсультом

«Когда мы попросим человека поднять руки вверх, одна либо опустится, либо не поднимется. При просьбе пройтись будет «подволакивание» ноги или невозможность на ней стоять. В такие моменты важно помнить, что времени на раздумья нет. Необходимо сразу вызвать скорую помощь и сообщить об инсульте», - дополнил медик.

«Воду давать нельзя. Инсульт – повреждение центральной нервной системы, которая регулирует функцию глотания. Если мы будем давать жидкость, человек может захлебнуться», - предупредил врач.

Невролог Комаров рассказал, что возникший у человека инсульт можно определить по специфическим признакам. Он отметил, что в такой момент у больного можно заметить перекос лица и кривую улыбку. Кроме того; нарушается речь. Если, например, спросить «Как вас зовут?», он будет отвечать нечетко, как будто у него не двигается язык. Может нарушаться логика речи, когда человек с инсультом произносит слова, не связанные по смыслу.Также Комаров сообщил, что можно сделать в ситуации возникновения инсульта, и назвал опасные способы помочь пострадавшему человеку. Невролог подчеркнул, что больному нельзя давать препараты, в том числе не следует медикаментозно снижать высокое давление.Еще не следует давать ему воду.По словам Комарова, его нужно повернуть на бок (чтобы не захлебнулся при рвоте), освободить от тесной одежды и аксессуаров. Если во рту есть съемные протезы, их нужно убрать, также следует удалить имеющиеся остатки пищи. Об этом невролог сообщил « Доктору 24 ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными симптомами может проявляться инсульт

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