«Нельзя давать воду»: невролог Комаров назвал опасные способы помочь человеку с инсультом
Врач-невролог Александр Комаров объяснил, что можно и нельзя делать, оказывая первую помощь при инсульте.
Невролог Комаров рассказал, что возникший у человека инсульт можно определить по специфическим признакам. Он отметил, что в такой момент у больного можно заметить перекос лица и кривую улыбку. Кроме того; нарушается речь. Если, например, спросить «Как вас зовут?», он будет отвечать нечетко, как будто у него не двигается язык. Может нарушаться логика речи, когда человек с инсультом произносит слова, не связанные по смыслу.
«Когда мы попросим человека поднять руки вверх, одна либо опустится, либо не поднимется. При просьбе пройтись будет «подволакивание» ноги или невозможность на ней стоять. В такие моменты важно помнить, что времени на раздумья нет. Необходимо сразу вызвать скорую помощь и сообщить об инсульте», - дополнил медик.
Также Комаров сообщил, что можно сделать в ситуации возникновения инсульта, и назвал опасные способы помочь пострадавшему человеку. Невролог подчеркнул, что больному нельзя давать препараты, в том числе не следует медикаментозно снижать высокое давление.
Еще не следует давать ему воду.
«Воду давать нельзя. Инсульт – повреждение центральной нервной системы, которая регулирует функцию глотания. Если мы будем давать жидкость, человек может захлебнуться», - предупредил врач.
Как можно помочь человеку с инсультом. По словам Комарова, его нужно повернуть на бок (чтобы не захлебнулся при рвоте), освободить от тесной одежды и аксессуаров. Если во рту есть съемные протезы, их нужно убрать, также следует удалить имеющиеся остатки пищи. Об этом невролог сообщил «Доктору 24».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными симптомами может проявляться инсульт.
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Александр Комаров
Здоровье
врач-невролог, специалист по медицинской реабилитации
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