Топ-5 симптомов инсульта назвали уфимские врачи, невролог Ерохин назвал его нетипичные признаки

Нарушение баланса тела: головокружение, потеря равновесия;

Проблемы с речью: пострадавший человек говорит неразборчиво, не понимает обращенные к нему слова;

Односторонняя потеря физической чувствительности: возникают онемение или слабость одной стороны тела;

Нарушения зрения: у пострадавшего человека темнеет или двоится в глазах, либо все кажется размытым;

Головная боль: она сразу ощущается как очень сильная, напоминая удар по голове.

«В группе риска находятся люди пожилого возраста, с артериальной гипертензией, с высоким уровнем холестерина в крови; атеросклерозом; а также курящие; с сахарным диабетом или ожирением; с перенесенными или существующими заболеваниями сердца», - предупредили специалисты.

«В целом любые неожиданные или внезапные изменения в поведении и настроении человека могут говорить о проблемах с мозгом (например, о ТИА – транзисторной ишемической атаке, так называемом мини-инсульте)», - отметил врач-невролог.

Топ-5 симптомов инсульта назвали уфимские врачи из городской клинической больницы №5, в этот перечень вошли следующие изменения в состоянии человека:Медики напоминают, что инсульту свойственно внезапное появление негативных симптомов – человеку становится резко беспричинно плохо, пишет «КП».В его случае происходит острое нарушение кровообращения головного мозга, вызывающее гибель его тканей. Инсульт бывает ишемическим – его причиной становится закупорка артерии тромбом (наиболее частый вариант). Другой тип – геморрагический – возникает из-за разрыва сосуда и интенсивного кровоизлияния в полости черепа.Невролог Владимир Ерохин назвал в комментарии «МедикФоруму» малоизвестные симптомы опасной мозговой патологии. На инсульт, по его словам, может указывать повышенная раздражительность или агрессия без видимой причины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы 3 категории россиян с повышенной предрасположенностью к инсульту.

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