Врач Комаров: головную боль нельзя лечить анальгином и нурофеном

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таблетка на ладони

Врач-невролог Александр Комаров назвал анальгин и нурофен в числе лекарств, которые нельзя принимать в попытках избавиться от головной боли.

Невролог сообщил: если головная боль связана с повышением давления, для ее лечения подходят не все лекарства-анальгетики. В частности, не рекомендуется использование нестероидных противовоспалительных препаратов.

«Нельзя принимать индометацин, вольтарен, анальгин и нурофен»,- сказал Комаров порталу NEWS.ru.

Врач объяснил, что на ограниченное время эти лекарства могут снять болевой симптом. Но затем под их влиянием состояние человека может серьезно ухудшиться.

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Комаров подчеркнул, что гипертоникам для профилактики головных болей нужно строже контролировать рацион, избегать соленых продуктов и кофеина, а также продуктов и напитков, способствующих отечности или учащенному сердцебиению.

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Александр Комаров
Александр Комаров
Здоровье
врач-невролог
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