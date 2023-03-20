Врач Комаров: головную боль нельзя лечить анальгином и нурофеном

«Нельзя принимать индометацин, вольтарен, анальгин и нурофен»,- сказал Комаров порталу NEWS.ru.

Невролог сообщил: если головная боль связана с повышением давления, для ее лечения подходят не все лекарства-анальгетики. В частности, не рекомендуется использование нестероидных противовоспалительных препаратов.Врач объяснил, что на ограниченное время эти лекарства могут снять болевой симптом. Но затем под их влиянием состояние человека может серьезно ухудшиться.Комаров подчеркнул, что гипертоникам для профилактики головных болей нужно строже контролировать рацион, избегать соленых продуктов и кофеина, а также продуктов и напитков, способствующих отечности или учащенному сердцебиению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников предупредил о способности виноградного сока повышать риск диабета.

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