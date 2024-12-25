Врач Плоскирева: свойственные ОРВИ симптомы могут возникать при ковиде и других инфекциях

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сезонные инфекции

Врач Антонина Плоскирева напомнила, что схожими простудными симптомами проявляются многие сезонные инфекции.

Врач-эпидемиолог Плоскирева констатировала, что многие инфекционные заболевания «заявляют» о себе симптомами, свойственными ОРВИ (например, такими как повышение температура, озноб или ломота в теле). В частности, такая симптоматика наблюдается при COVID-19, который сегодня в большинстве случаев принимает форму стандартной простуды.

«Такие симптомы ОРВИ, как головная боль, невысокая температура, ломота и озноб, могут свидетельствовать о легкой форме ковида, гриппе и риновирусе», - поделилась Антонина Плоскирева с KP.RU.

Врач обратила внимание, что в настоящее время во внешней среде циркулируют десятки разных вирусов – возбудителей заболеваний, возникающих в виде острых респираторных инфекций.  По словам Плоскиревой, большинство таких болезней начинаются с повышения температуры, возникновения слабости, ломоты и головной боли. Затем к ним присоединяются катаральные явления в виде больного горла, заложенного носа или насморка.

Точно определить вид инфекции у заболевшего человека помогут только тесты, диагностировать заболевание только по симптомам практически невозможно, подчеркнула специалист.

Дополнительно Плоскирева сообщила, что люди уже перестали бояться ковида, как раньше, но эта инфекция, окончательно превратившаяся в типичную сезонную болезнь, все еще недостаточно хорошо изучена, продолжает оставаться коварной и опасной. Последствия коронавируса, перенесенного даже в легкой форме, могут оказаться тяжелыми для организма, предостерегла эпидемиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такая инфекция как гепатит А относится к болезням, передающимся через поцелуи (об этом рассказала врач-иммунолог Евгения Паршина).

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Антонина Плоскирева
Антонина Плоскирева
Здоровье
заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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Теги : сезонные инфекции, ОРВИ, Антонина Плоскирева