Врач Плоскирева: свойственные ОРВИ симптомы могут возникать при ковиде и других инфекциях

«Такие симптомы ОРВИ, как головная боль, невысокая температура, ломота и озноб, могут свидетельствовать о легкой форме ковида, гриппе и риновирусе», - поделилась Антонина Плоскирева с KP.RU

Врач-эпидемиолог Плоскирева констатировала, что многие инфекционные заболевания «заявляют» о себе симптомами, свойственными ОРВИ (например, такими как повышение температура, озноб или ломота в теле). В частности, такая симптоматика наблюдается при COVID-19, который сегодня в большинстве случаев принимает форму стандартной простуды.Врач обратила внимание, что в настоящее время во внешней среде циркулируют десятки разных вирусов – возбудителей заболеваний, возникающих в виде острых респираторных инфекций. По словам Плоскиревой, большинство таких болезней начинаются с повышения температуры, возникновения слабости, ломоты и головной боли. Затем к ним присоединяются катаральные явления в виде больного горла, заложенного носа или насморка.Точно определить вид инфекции у заболевшего человека помогут только тесты, диагностировать заболевание только по симптомам практически невозможно, подчеркнула специалист.Дополнительно Плоскирева сообщила, что люди уже перестали бояться ковида, как раньше, но эта инфекция, окончательно превратившаяся в типичную сезонную болезнь, все еще недостаточно хорошо изучена, продолжает оставаться коварной и опасной. Последствия коронавируса, перенесенного даже в легкой форме, могут оказаться тяжелыми для организма, предостерегла эпидемиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такая инфекция как гепатит А относится к болезням, передающимся через поцелуи (об этом рассказала врач-иммунолог Евгения Паршина).

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