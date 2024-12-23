Иммунолог Паршина: гепатит А относится к болезням, передающимся через поцелуи
Врач-иммунолог Евгения Паршина предупредила о болезнях, которые могут возникнуть после поцелуя.
Иммунолог Паршина констатировала:
«При мимолетных поцелуях с чужими для себя людьми можно получить целый ряд заболеваний»
В частности, отметила специалист, к болезням, передающимся через поцелуи, относится гепатит А. Медик уточнила, что данное заболевание печени передается преимущественно бытовым путем: например, через грязные руки, немытые продукты питания, инфицированную воду. Помимо этого, заполучить гепатит А возможно при телесном контакте с носителем инфекции.
Еще одна «болезнь поцелуев» – это герпес. По словам Евгении Паршиной, после произошедшего инфицирования вирус герпеса может никак не проявлять себя, приняв «спящую» форму. Но при этом вирус навсегда остается в организме, а фактором его «пробуждения» могут оказаться стресс или другие инфекции. В таких обстоятельствах иммунная система ослабевает, и герпес рецидивирует – у человека на лице появляются многочисленные пузырьки, наполненные жидкостью.
«Кроме того, последствием поцелуев может стать инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр, она же инфекционный мононуклеоз. Этот вирус также относится к числу герпесов, являясь герпесом 4-го типа, и чаще отмечается у детей. Заражение может произойти при касании губ бессимптомного носителя к коже ребенка», - дополнила врач.
Также Паршина обратила внимание, что через поцелуй от одного человека другому могут передаваться ротавирус или грипп, которые являются распространенными зимними недугами. Поэтому, считает врач, с поцелуями нужно быть аккуратнее. Либо быть уверенным в тех людях, с которыми приходится контактировать, либо быть уверенным в своем иммунитете, сказала специалист в комментарии aif.ru.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поцелуи любящих людей обладают омолаживающим эффектом, на такую их особенность указала клинический психолог Дарья Сальникова.
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Евгения Паршина
Здоровье
врач-иммунолог, аллерголог
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