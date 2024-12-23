Иммунолог Паршина: гепатит А относится к болезням, передающимся через поцелуи

«При мимолетных поцелуях с чужими для себя людьми можно получить целый ряд заболеваний»

«Кроме того, последствием поцелуев может стать инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр, она же инфекционный мононуклеоз. Этот вирус также относится к числу герпесов, являясь герпесом 4-го типа, и чаще отмечается у детей. Заражение может произойти при касании губ бессимптомного носителя к коже ребенка», - дополнила врач.

Иммунолог Паршина констатировала:В частности, отметила специалист, к болезням, передающимся через поцелуи, относится гепатит А. Медик уточнила, что данное заболевание печени передается преимущественно бытовым путем: например, через грязные руки, немытые продукты питания, инфицированную воду. Помимо этого, заполучить гепатит А возможно при телесном контакте с носителем инфекции.Еще одна «болезнь поцелуев» – это герпес. По словам Евгении Паршиной, после произошедшего инфицирования вирус герпеса может никак не проявлять себя, приняв «спящую» форму. Но при этом вирус навсегда остается в организме, а фактором его «пробуждения» могут оказаться стресс или другие инфекции. В таких обстоятельствах иммунная система ослабевает, и герпес рецидивирует – у человека на лице появляются многочисленные пузырьки, наполненные жидкостью.Также Паршина обратила внимание, что через поцелуй от одного человека другому могут передаваться ротавирус или грипп, которые являются распространенными зимними недугами. Поэтому, считает врач, с поцелуями нужно быть аккуратнее. Либо быть уверенным в тех людях, с которыми приходится контактировать, либо быть уверенным в своем иммунитете, сказала специалист в комментарии aif.ru Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поцелуи любящих людей обладают омолаживающим эффектом , на такую их особенность указала клинический психолог Дарья Сальникова.

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