Врач Устинова объяснила, почему новогоднее похмелье может оказаться особенно тяжелым

«Некоторые факторы могут усилить похмелье после новогоднего застолья», - предупредила Елена Устинова.

«Например, в красном вине и коньяке есть вещества, которые могут ухудшать самочувствие у некоторых людей, вызывая более сильное похмелье», - поделилась Устинова в беседе с « Газетой.Ru ».

Врач Устинова напомнила, что состояние похмелья возникает из-за интоксикации этанолом при чрезмерном употреблении алкоголя. Интенсивность дискомфорта, ощущаемого при похмелье, бывает разной – в большинстве случаев люди чувствуют жажду, сухость во рту, тошноту, головную боль, общее недомогание и слабость. Но также похмелье может проявляться более тяжелым симптомами. Так, если у человека была рвота, его организм может сильно страдать от обезвоживания и потери электролитов, из-за которых может нарушаться сердцебиение и возникает гипертрофированная слабость, граничащая с обмороком.Объясняя, почему новогоднее похмелье может оказаться особенно тяжелым, медик отметила: одной из причин является ненадлежащее качество алкоголя. Кроме того, фактором тяжелого похмелья является индивидуальная чувствительность организма к алкоголю, добавила эксперт.Врач обратила внимание, что сильный дискомфорт на следующий день после застолья также может обуславливаться перееданием. Во время новогодних застолий многим людям бывает свойственно употреблять разные закуски и блюда, богатые жиром, углеводами и солью. Таким образом печени приходится усиленно трудиться, чтобы организм мог справиться не только с расщеплением алкоголя, но и с усвоением большого количества плотной калорийной пищи. Такая нагрузка на печень усугубляет интоксикацию, предупредила специалист.Если похмелье оказывается настолько тяжелым, что возникают обморочное состояние и крайне сильная слабость, к пострадавшему человеку нужно вызывать скорую помощь. Такие симптомы говорят, что организм не справляется с избавлением от ядовитых для него продуктов распада алкоголя. Попытки справиться с ними домашними средствами чреваты ухудшением, при котором возникает угроза для жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи Александр Мясников и Александр Хованов рассказали, как за праздничным столом избежать сильного опьянения и в дальнейшем тяжелого похмелья

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