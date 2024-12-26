Врач Сережина: после новогоднего шампанского может воспалиться поджелудочная железа

«В плане похмелья шампанское не сильно отличается от других напитков, но необходимо помнить, что его газированность ускоряет всасывание алкоголя. Из-за высокого риска выпить лишнего, но этот фактор только усугубляет эффект и приводит к более тяжелой интоксикации — в некоторых случаях может понадобиться медицинская помощь, особенно если похмелье сопровождается сильным недомоганием», - предупредила Сережина в разговоре с РИАМО

Один из непременных атрибутов новогоднего стола – шампанское – кажется многим безобидным напитком. Но врач Сережина посоветовала помнить: игристое вино может оказаться очень коварным и нанести серьезный вред организму.Медик отметила: шампанское обладает приятным вкусом и легко пьется – в результате за праздничный вечер можно выпить большое количество напитка. Организму это грозит интоксикацией, вполне сопоставимой с той, что возникает при употреблении более крепких напитков. В случае с шампанским риск такой интоксикации усугубляется тем, что напиток содержит газ, ускоряющий всасывание алкоголя.Врач добавила, что шампанское и другие игристые вина часто содержат сахар. Его сочетание с алкогольной составляющей может оказаться очень серьезной нагрузкой для органов, ответственных за расщепление и усвоение спиртных напитков. После новогоднего шампанского может воспалиться поджелудочная железа, что чревато возникновением симптомов панкреатита, подчеркнула эксперт.Врач обратила внимание, что шампанское противопоказано людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта – гастритом, дуоденитом или панкреатитом. При данных патологиях после употребления газированного алкоголя резко увеличивается риск обострений с рецидивом воспаления.Остальным, по мнению эксперта, в новогодний вечер лучше ограничиться одним бокалом напитка, то есть не употреблять больше 150 мл.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рассказали, какие закуски на праздничном столе помогает избежать сильного опьянения и в дальнейшем тяжелого похмелья

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