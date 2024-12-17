Врач Сережина дала советы, как снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год

130 Фото: https://unsplash.com/photos/clear-drinking-glass-with-beer-Zv-QuWlc_TUhttps://unsplash.com/photos/clear-drinking-glass-with-beer-Zv-QuWlc_TU
шампанское

Воздействие алкоголя на организм определяется его качеством и количеством, напомнила врач Вера Сережина.

Врач Сережина дала россиянам советы, как снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год. Медик подчеркнула: чтобы здоровье не очень сильно пострадало от токсичного эффекта спиртного, следует придерживаться определенных правил.
  • Не смешивать разные виды алкоголя;
  • Не пить на пустой желудок;
  • Закусывать легкой пищей – рыбой, овощами или белковыми блюдами;
  • Не сочетать алкоголь с жирными, жареными, острыми и солеными закусками;
  • Не запивать спиртное газировкой и сладкими напитками;
  • Периодически пить воду.
Сережина посоветовала ограничиться на Новый год сухими алкогольными напитками, или же можно позволить себе немного качественного крепкого спиртного в виде виски, водки или коньяка. Медик подчеркнула, что газированный алкоголь (шампанское, просекко) незаметно ведет к быстрому опьянению и сильной интоксикации. Сладкие напитки, ликеры и коктейли, оказывают двойное негативное влияние на организм как алкоголь и как источник сахара.

Во время праздничного застолья важно следить за своим самочувствием, констатировала эксперт. В обстановке праздничного подъема эмоций люди часто не замечают, что «перебрали» со спиртным. Риск того, что человеку внезапно может стать плохо из-за алкогольного отравления, в Новый год обычно бывает повышен.

«Количество алкоголя должно быть минимальным – один-два бокала вина или их эквивалент считаются безопасным максимумом. Нужно растягивать выпивку в течение вечера, не употреблять спиртное быстро и тем более залпом», - отметила врач в комментарии РИАМО.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные новогодние блюда могут неожиданно стать причиной плохого самочувствия.

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Вера Сережина
Вера Сережина
Здоровье
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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Теги : Новый год, употребление алкоголя, Вера Сережина