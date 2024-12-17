Врач Сережина дала советы, как снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год

Не смешивать разные виды алкоголя;

Не пить на пустой желудок;

Закусывать легкой пищей – рыбой, овощами или белковыми блюдами;

Не сочетать алкоголь с жирными, жареными, острыми и солеными закусками;

Не запивать спиртное газировкой и сладкими напитками;

Периодически пить воду.

«Количество алкоголя должно быть минимальным – один-два бокала вина или их эквивалент считаются безопасным максимумом. Нужно растягивать выпивку в течение вечера, не употреблять спиртное быстро и тем более залпом», - отметила врач в комментарии РИАМО

Врач Сережина дала россиянам советы, как снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год. Медик подчеркнула: чтобы здоровье не очень сильно пострадало от токсичного эффекта спиртного, следует придерживаться определенных правил.Сережина посоветовала ограничиться на Новый год сухими алкогольными напитками, или же можно позволить себе немного качественного крепкого спиртного в виде виски, водки или коньяка. Медик подчеркнула, что газированный алкоголь (шампанское, просекко) незаметно ведет к быстрому опьянению и сильной интоксикации. Сладкие напитки, ликеры и коктейли, оказывают двойное негативное влияние на организм как алкоголь и как источник сахара.Во время праздничного застолья важно следить за своим самочувствием, констатировала эксперт. В обстановке праздничного подъема эмоций люди часто не замечают, что «перебрали» со спиртным. Риск того, что человеку внезапно может стать плохо из-за алкогольного отравления, в Новый год обычно бывает повышен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные новогодние блюда могут неожиданно стать причиной плохого самочувствия.

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