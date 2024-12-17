Врач Сережина дала советы, как снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год
Воздействие алкоголя на организм определяется его качеством и количеством, напомнила врач Вера Сережина.
Врач Сережина дала россиянам советы, как снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год. Медик подчеркнула: чтобы здоровье не очень сильно пострадало от токсичного эффекта спиртного, следует придерживаться определенных правил.
- Не смешивать разные виды алкоголя;
- Не пить на пустой желудок;
- Закусывать легкой пищей – рыбой, овощами или белковыми блюдами;
- Не сочетать алкоголь с жирными, жареными, острыми и солеными закусками;
- Не запивать спиртное газировкой и сладкими напитками;
- Периодически пить воду.
Во время праздничного застолья важно следить за своим самочувствием, констатировала эксперт. В обстановке праздничного подъема эмоций люди часто не замечают, что «перебрали» со спиртным. Риск того, что человеку внезапно может стать плохо из-за алкогольного отравления, в Новый год обычно бывает повышен.
«Количество алкоголя должно быть минимальным – один-два бокала вина или их эквивалент считаются безопасным максимумом. Нужно растягивать выпивку в течение вечера, не употреблять спиртное быстро и тем более залпом», - отметила врач в комментарии РИАМО.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные новогодние блюда могут неожиданно стать причиной плохого самочувствия.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Вера Сережина
Здоровье
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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