Врач Гаглоева: контрастный душ и отказ от соли помогают стать стройнее, устраняя отечность

«Тем, кто решил прибегнуть к помощи контрастного душа, нужно начинать с небольших температурных перепадов: теплой (38–40 градусов) и более прохладной (34–35 градусов) воды. Со временем разницу можно постепенно увеличивать, и примерно через пять дней отеков станет значительно меньше», - поделилась специалист.

«Уменьшить отечность помогут ограничения в употреблении соли до 5 граммов в сутки (примерно чайная ложка). Таким образом, за неделю можно сбросить 2–3 килограмма», - уточнила Гаглоева в комментарии «Доктору 24».

Сделать свои формы более изящными в сжатые сроки возможно, если избавиться от лишней воды, сообщила врач Гаглоева. Одним из средств, эффективно помогающих в борьбе с отечностью, медик назвала контрастный душ. По словам Гаглоевой, под воздействием горячей и холодной воды начинают расширяться и сужаться кровеносные сосуды, что стимулирует лимфоотток и уменьшает отеки.Врач добавила, что быстрому избавлению от отечности содействует также физической активность: нагрузки вызывают сокращение мышц, благодаря чему происходит ускоренное продвижение лимфы. Для этого полезно заниматься гимнастикой, зарядкой, выполнять приседания или упражнения на пресс, перечислила диетолог.Гаглоева обратила внимание, что нередко проблему отечности создает недостаток воды, так как в его случае организм начинает удерживать влагу в тканях. Таким образом, чтобы не страдать от отеков, нужно достаточно пить – в количестве от 25 до 30 миллилитров воды на килограмм массы тела в сутки.Еще один фактор отечности – злоупотребление специями, сахаром и солью. Отказ от добавленного сахара и продуктов с высоким содержанием соли тоже помогает стать стройнее, устраняя отечность, поделилась специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие россиян в Новый год совершают одну ошибку – в день перед праздником они отказываются от полноценных приемов пищи

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