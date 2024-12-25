Врач Мухина: садиться за стол голодным – одна из главных ошибок россиян в Новый год

«31 декабря многие пропускают утренний, а также дневной прием пищи и начинают есть только в новогоднюю ночь. Такая ошибка приводит к перееданию за праздничным столом», - заявила специалист в комментарии « Москве 24 ».

«Чтобы не переесть, за праздничным столом, нужно обязательно завтракать, обедать и полдничать, а за ужином съедать не больше 600–800 граммов пищи», - поделилась советом врач.

«Во время застолья воду нужно пить вдвое больше, чем алкоголь. То есть если употребить 50 граммов спиртного, затем нужно выпить 100 миллилитров воды», - подчеркнула Марият Мухина.

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала главные ошибки россиян в новогодний вечер. Одной из них врач назвала отказ от полноценных приемов пищи утром и днем 31 декабря. Многие люди в ожидании праздничного ужина решают обойтись без завтраков и обедов – им кажется, что проведя день впроголодь, они смогут избежать избытка калорий, ведь праздничный стол, накрываемый вечером, обычно бывает обильным.Мухина предупредила: не разрешая себе нормально питаться днем, вечером при виде стола с большим количеством вкусной еды можно ощутить сильный аппетит, плохо подающийся контролю.Врач добавила, что голод, накопленный течение дня перед банкетом, не позволяет быстро чувствовать сытость. Чувство насыщения в такой ситуации возникает только когда человек съедает очень много, то есть, фактически переедает. Организм ведет себя таким образом, чтобы создать запас питательных веществ на случай новой возможной голодовки. Между тем, переедание чревато набором веса и проблемами с желудочно-кишечным трактом, предупредила Мухина.Другой распространенной ошибкой медик назвала нежелание пить воду во время застолья. Такой отказ от воды способствует перееданию, а также более тяжелой алкогольной интоксикации, сказала диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как подготовить организм к предстоящему застолью , советами об этом поделилась врач Вера Сережина.

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