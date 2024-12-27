Офтальмолог Светлаков ответил, может ли пробка от шампанского выбить глаз

«Под воздействием алкоголя и общей эйфории люди могут становиться более беспечными и небрежными, что повышает риск получения травмы», - заметил специалист.

«Пробка от шампанского действительно может нанести глазам травмы и привести к слепоте. Скорость такой пробки составляет 13–15 м/с, что аналогично выстрелу из пневматики», - сказал Светлаков в комментарии для LIFE.ru.

В преддверии новогодних праздников офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков призвал россиян соблюдать осторожность при открытии шампанского и никогда не делать этого в нетрезвом состоянии.Светлаков добавил, что многие воспринимают рекомендацию о необходимости аккуратно открывать шампанское как формальность, или полагают, что это нужно делать лишь для недопущения проливания напитка, брызг и шума. Вероятность того, что в такой ситуации можно заполучить серьезную травму кажется им преувеличением, чем-то нереальным.Между тем, последствием «выстрела» пробки от шампанского вполне может стать выбитый глаз, это отнюдь не что-то невероятное, предупредил эксперт.Врач порекомендовал для профилактики возможных травм охлаждать шампанское перед тем, как открывать. Кроме того, бутылку с игристым вином нельзя трясти, а также не нужно направлять ее на людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки новогоднего стола могут быть особенно вредны для женщин

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