Врачи: повредить глаз пробкой от шампанского легче, чем вы думаете

«У человека глазное яблоко спроектировано так, чтобы быть защищенным костями глазницы. Маленькие и быстро летающие пробки от шампанского меньше, чем эта область, и могут нанести большой ущерб при попадании в глаза. Двигаясь с огромной скоростью, до 55 миль в час, пробка может привести к повреждению и образованию синяков на роговице - наружном слое глаза - а также к более серьезному повреждению очень хрупких внутренних частей глаза. Некоторые из этих случаев вполне могут потребовать хирургического вмешательства», - предупредил доктор Амир Хамид.

Традиция праздновать Рождество и Новый год открытием шампанского отнюдь не безопасна, констатируют британские офтальмологи на страницах издания The Daily Mail . Один из приглашенных экспертов, доктор Амир Хамид заявил: если пробка шампанского случайно попадет в глаза, может понадобиться операция. Также при этом вполне реально ослепнуть.По словам специалиста, пробка, вылетевшая из бутылки шампанского, может перемещаться со скоростью до 89 км в час.В подтверждение издание напомнило историю звезды реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелла. Этот 28-летний мужчина ослеп на один глаз после удара пробкой от шампанского. По словам Кэмпбелла, по ощущениям это было похоже на то, что его глаз взорвался.Доктор Амир Хамид пояснил, что в зимние месяцы офтальмологи наблюдают особое оживление в рядах своих пациентов. Британским журналом офтальмологии были опубликованы результаты исследования, в котором анализировались 12 899 случаев глазных травм, вызванных газированными напитками. Было установлено, что именно пробки от шампанского являются причиной большинства.Эксперты, в свою очередь, поясняют, что охлаждение шампанского до правильной температуры от 6 до 10 градусов по Цельсию помогает снизить риск слишком быстрого вылета пробки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие советы дают врачи-офтальмологи для поддержки глаз зимой.