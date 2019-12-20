Врачи: повредить глаз пробкой от шампанского легче, чем вы думаете
Британские врачи выступили в прессе с напоминанием об опасности пробок шампанского для глаз. Медики отмечают, что травмировать глаз этим предметом легче, чем многие думают.
Традиция праздновать Рождество и Новый год открытием шампанского отнюдь не безопасна, констатируют британские офтальмологи на страницах издания The Daily Mail. Один из приглашенных экспертов, доктор Амир Хамид заявил: если пробка шампанского случайно попадет в глаза, может понадобиться операция. Также при этом вполне реально ослепнуть.
По словам специалиста, пробка, вылетевшая из бутылки шампанского, может перемещаться со скоростью до 89 км в час.
В подтверждение издание напомнило историю звезды реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелла. Этот 28-летний мужчина ослеп на один глаз после удара пробкой от шампанского. По словам Кэмпбелла, по ощущениям это было похоже на то, что его глаз взорвался.
Доктор Амир Хамид пояснил, что в зимние месяцы офтальмологи наблюдают особое оживление в рядах своих пациентов. Британским журналом офтальмологии были опубликованы результаты исследования, в котором анализировались 12 899 случаев глазных травм, вызванных газированными напитками. Было установлено, что именно пробки от шампанского являются причиной большинства.
«У человека глазное яблоко спроектировано так, чтобы быть защищенным костями глазницы. Маленькие и быстро летающие пробки от шампанского меньше, чем эта область, и могут нанести большой ущерб при попадании в глаза. Двигаясь с огромной скоростью, до 55 миль в час, пробка может привести к повреждению и образованию синяков на роговице - наружном слое глаза - а также к более серьезному повреждению очень хрупких внутренних частей глаза. Некоторые из этих случаев вполне могут потребовать хирургического вмешательства», - предупредил доктор Амир Хамид.
Эксперты, в свою очередь, поясняют, что охлаждение шампанского до правильной температуры от 6 до 10 градусов по Цельсию помогает снизить риск слишком быстрого вылета пробки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие советы дают врачи-офтальмологи для поддержки глаз зимой.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Популярное
Оставить комментарий