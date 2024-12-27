Врач Никулина: пакетированные соки и пиво ведут к болезням сердца и поликистозу у женщин

«В Новый год мы часто увлекаемся потреблением пакетированного сока. Всего лишь один стакан такого сока может содержать дневную норму сахара или даже превышать ее», - сообщила Никулина в комментарии РИАМО

«Пиво может спровоцировать рак молочных желез и поликистоз из-за высокого содержания активных эстрогенов, что также влияет на гормональный фон», - констатировала медик.

Врач Никулина рассказала, что некоторые привычные для новогоднего застолья напитки оказывают негативное влияние на здоровье женщин. В частности, отметила специалистка, женскому организму сильно вредят. Один из существенных минусов таких соков – это очень высокое содержание в их сахара. Терапевт подчеркнула: «жидкий» сахар вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови, что в перспективе ведет к развитию диабета и болезней сердца. Медик обратила внимание, что от этих патологий страдает почти четверть всех женщин в России.Помимо того, добавила медик, такие напитки часто насыщены искусственными красителями и ароматизаторами, которые вредят состоянию кишечной микрофлоры, во многом определяющей состояние общего здоровья и психики.Еще один крайне вредный для женского здоровья напиток – этоТакже Ирина Никулина порекомендовала женщинам избегать употребления так называемой, которая обычно сопровождается заманчивой надписью «без сахара». Эксперт заявила, что сладкий вкус напитков из этой категории обеспечивается входящими в их состав сахарозаменителями, которые для организма могут быть вреднее обычного сахара, поскольку содержат синтетические вещества, специфическим образом влияющие на обменные процессы. Их употребление ведет к метаболическим нарушениям, в результате которых интенсивно развивается ожирение.Врач подчеркнула, что для сохранения женского здоровья и красоты организм, прежде всего, должен получать достаточно чистой воды. Что касается напитков со вкусом, отдавать предпочтение нужно тем из них, которые состоят сугубо из натуральных ингредиентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ирина Писарева объяснила, почему нужно отказаться от питья чая в пакетиках

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